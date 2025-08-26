قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كمال درويش: التوأم صفقة القرن.. مين زيزو اللي يتقارن بحسام وإبراهيم؟
السودان.. تسجيل 217 إصابة جديدة و9 وفيات بوباء الكوليرا
27 يوما ونودع الصيف.. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
توك شو

بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
عبد الخالق صلاح

هاجم الفنان حسام حبيب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن ما يصدر عنه من تصريحات واتهامات لا هدف له سوى تشويه سمعته والتأثير على علاقة شقيقته به.

وقال حبيب، اتصال تليفوني مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام": "للأسف أقرب الناس هما اللي بيهاجموني، وشقيقها اللي بيضيع وقته في الكلام يروح يهتم بيها، بدل ما يشوه أخته ويشوهني. هو عنده قدرة يقنع الناس بالباطل، لكن أنا مش هسيب حقي ولا حق شيرين بالقانون"، مضيفًا أن هناك محاولات مستمرة لتخويفه والضغط عليه من أجل إبعاده عن الفنانة.

وأشار إلى أن بعض المقربين من شيرين تجاوزوا حدودهم، قائلاً: "هو بيضرب القانون عرض الحائط وبيزور تحريات، لكن إحنا في بلدنا القانون هو السيد، وأنا مش هسيب حقي بالقانون مهما حصل"، متوعدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يحاول الإساءة إليه أو التأثير سلبًا على حياته.

وأكد الفنان أنه لن يسمح لأي طرف باستغلال حالة شيرين الصحية والنفسية الحالية، مشددًا: "شيرين تعبانة ومنتَكسة بسبب الضغوط، وبدل ما يقفوا جنبها بيهاجموها وبيهاجموني. أنا أقسم بالله مش هتنازل عن حقي، والجمهور لازم يقف قدام الناس اللي بتضرها إكرامًا ليها"، بحسب تعبيره.

وختم حبيب تصريحاته بالتأكيد على أن حملات التشويه الموجهة ضده لن تثنيه عن موقفه: "كفاية كده.. أنا مش بخاف، وحقي راجع بالقانون"، مطالبًا الجمهور بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

"باع ساعاته".. حسام حبيب: لم أعتمد يومًا على شيرين.. ولا أحتاج لأحد

قال الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر بث مباشر على موقع "إنستجرام"، إنه يتعرض لحملة من الشائعات الممنهجة، مؤكدًا أن ما يثار بشأن اعتماده المادي على الفنانة شيرين عبد الوهاب أو غيرها "كلام عارٍ تمامًا عن الصحة".

وأوضح حبيب: " أنا متربي تربية كويسة، اللي بيقول بصرف منين؟ هو أنا كنت عاطل؟.. أنا طول عمري بشتغل وما خدتش مليم من أهلي، وبعت فيلتي وعربياتي وساعاتي علشان ما أحتاجش من حد، ولا من أهلي ولا من شيرين"، مشددًا على أنه لا يقبل المساس بكرامته المادية أو الشخصية.

وأضاف: "حتى لو ما اشتغلتش عمري، ربنا ما يخليني محتاج لحد، ولو قعدت في دار مسنين هدفع لنفسي وأصرف على نفسي، وما أخدتش مليم من أي حد طول حياتي".

وعن شيرين، قال حبيب إنها شخصية نقية وبريئة: "شيرين زي الطفل، تغضب وتفرح بسرعة، لكنها طيبة جدًا وحنينة، والطمع فيها كتير. للأسف ربنا ابتلاها بناس حواليها زادوها انتكاسة وجرح وصدمة بشكل كبير".

وأكد أنه رغم ما يواجهه من حملات تشويه وضغط، إلا أن حبه وحرصه على شيرين يجعله أكثر تمسكًا بالوقوف بجانبها، محذرًا من أن الحملات الموجهة ضده هدفها إبعاده عنها: "الضغط عليّ مخوفني من الذهاب إليها، لكن في النهاية الحق واضح والناس بدأت تفهم"، بحسب قوله. للفيديو

الفنان حسام حبيب شيرين عبد الوهاب إنستجرام بسمة وهبة

