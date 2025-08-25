روشتة برلمانية للحد من الولادة القيصرية

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو مجلس النواب، أن الولادة القيصرية تتسبب أضرارا للجنين وللأم ، مؤكدة أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة عمليات الولادة القيصرية؛ لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها.

وللحد من معدل الولادة القيصرية ، أكدت " عبد العظيم" في تصريح لموقع " صدى البلد" أنه يجب وضع خطة استراتيجية وأخرى تنفيذية للمساهمة في خفض معدل القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية ، إلى جانب تنظيم الأسرة من خلال القابلات المؤهلات علميًا وعمليًا.

تجدر الاشارة إلى أن الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين؛ لبحث عدد من الملفات الصحية والسكانية بالمحافظة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضحت نائب الوزير، أن الزيادة في عدد الولادات القيصرية تُكلف الموازنة العامة نحو 120 مليار جنيه سنويًا وفق إحصاءات 2018، وترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض مثل التقزم والتوحد، مما يستلزم تعزيز التوعية بين الأمهات؛ للحد من هذه الظاهرة.