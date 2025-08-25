قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: إغلاق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
بقائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية.. وأي رهان على إضعافها خاسر
لماذا شرعت الصلاة؟.. الأزهر للفتوى: فرضها الله ليكون عباده في صلة دائمة به
مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟
محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة
خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي
وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة
أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روشتة برلمانية للحد من الولادة القيصرية

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية
أميرة خلف

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم ، عضو مجلس النواب، أن الولادة القيصرية تتسبب أضرارا للجنين وللأم ، مؤكدة أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة عمليات الولادة القيصرية؛ لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها.

وللحد من معدل الولادة القيصرية ، أكدت " عبد العظيم" في تصريح لموقع " صدى البلد" أنه يجب وضع خطة استراتيجية وأخرى تنفيذية للمساهمة في خفض معدل القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية ، إلى جانب تنظيم الأسرة من خلال القابلات المؤهلات علميًا وعمليًا.

تجدر الاشارة إلى أن الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين؛ لبحث عدد من الملفات الصحية والسكانية بالمحافظة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضحت نائب الوزير، أن الزيادة في عدد الولادات القيصرية تُكلف الموازنة العامة نحو 120 مليار جنيه سنويًا وفق إحصاءات 2018، وترتبط بزيادة مخاطر بعض الأمراض مثل التقزم والتوحد، مما يستلزم تعزيز التوعية بين الأمهات؛ للحد من هذه الظاهرة.

الولادة القيصرية القيصرية مجلس النواب ولادة طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

ترشيحاتنا

بتروجيت والمقاولون

بتروجت يهزم المقاولون العرب بهدف ويعتلي صدارة دوري نايل

خالد الغندور

مستحق.. تعليق مثير لخالد الغندور على طرد الشيبي في لقاء مودرن سبورت

وزير الرياضة مع رئيس اتحاد السباحة

اتحاد السباحة يشكر وزير الرياضة لتذليل سفر بعثة ألعاب الماء للمغرب للمشاركة فى البطولة العربية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟

الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة

الدهون الحشوية تسرّع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة
الدهون الحشوية تسرّع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة
الدهون الحشوية تسرّع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد