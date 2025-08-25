قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: إغلاق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
بقائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية.. وأي رهان على إضعافها خاسر
لماذا شرعت الصلاة؟.. الأزهر للفتوى: فرضها الله ليكون عباده في صلة دائمة به
مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟
محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة
خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي
وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة
أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد
توك شو

غرفة الدواء تكشف تفاصيل مهمة عن التحديات التي واجهت القطاع.. وطريقة مواجهة نقص الأدوية المستوردة

محمود محسن

صناعة الدواء تعد أقدم الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا،  مصر تمتلك أكبر سوق دوائية في المنطقة من حيث عدد الوحدات المنتجة.

غرفة صناعة الدواء: مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويا
أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن مصر تستهدف إنتاج 4 مليارات وحدة دوائية سنويًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة إلى 8 مليارات وحدة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير. 

قال جمال الليثي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن  القطاع واجه تحديات خلال أعوام 2022 و2023 والنصف الأول من 2024 نتيجة أزمة الدولار، حيث تراجعت فترة التخزين الاستراتيجي من 7 أشهر إلى شهر واحد فقط. 

وأشار إلى أن عدد المصانع العاملة في السوق المصرية تغطي 91.5% من احتياجات السوق المحلي، فيما لا يتجاوز نصيب الواردات 8.5% من الوحدات.

غرفة صناعة الدواء: مصر تمتلك كوادر صيدلانية وعاملين في قطاع الدواء بخبرات متراكمة

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن مصر تمتلك كوادر صيدلانية وعاملين في قطاع الدواء بخبرات متراكمة، لافتًا إلى أن دول الخليج العربي تستعين بشكل متزايد بهذه الخبرات في إطار نهضتها الصناعية. وقال: "هذا ليس أمرًا سلبيًا، فنحن ندعم أشقاءنا ونصدر لهم أيدٍ عاملة ماهرة".

وقال جمال الليثي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن بعض الأصناف الدوائية المستوردة تشهد نقصًا في السوق نتيجة وجود اختلافات في تسعيرها، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات جارية بين الجهات المعنية لحل هذه الأزمة وضبط الأسعار بما يضمن توافر الدواء للمواطنين.

وتابع ئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن الدولة المصرية وهيئة الدواء والمصانع المحلية بدأت في تطبيق طرق تسجيل جديدة للأدوية تتماشى مع المعايير العالمية، باستخدام "الملف المعتمد دوليًا"، بالإضافة إلى الاستعداد لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني لأي وحدة دوائية منتجة، بما يعزز الرقابة على السوق.

وفيما يتعلق بظاهرة غش الدواء، أوضح أن النسبة عالميًا تصل إلى 10%، بينما تقل في مصر عن هذه المستويات، مؤكدًا أن المبادرات الأخيرة مثل "غسيل الدواء" ساهمت في مواجهة التلاعب، حيث كان البعض يعيد تغليف أدوية منتهية الصلاحية أو يستورد منتجات من جهات غير مسجلة.
 

شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
كد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء عالميًا هي من الصناعات الأساسية، ولها بعد اقتصادي وسياسي، وبعد اجتماعي، وذلك لآن المريض المصري يتحمل جزء كبيرا من العالج من نفقته الخاصة.

وأضاف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن مراعاة البعد الاجتماعي يعني توفير الأدوية بأسعار مناسبة، والأدوية هي صناعة معقدة ولها مواصفات كثيرة لا يمكن مخالفتها حتى يحصل المواطن على دواء أمن.

ولفت رئيس شعبة الدواء، خلال لقاء عبر القناة الأولى، إلى أن صناعة الأدوية لها ضوابط عالمية، وأن مصر ملتزمة بتلك الضوابط،.

وأشار إلى أنه في فترة الرئيس جمال عبد الناصر تم توطين صناعة الأدوية، وأن مصر بفضل من الله تمتلك كواد وعلماء متميزين في صناعة الأدوية، وعلماء مصر لا يقلون عن أي علماء بالعالم، ومصر هي من قامت بزراعة العلم في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر بعد امتلاكها الكوادر في صناعة الأدوية، من خلال ندب العلماء الأجانب، والشركات الاجانب لتصنيع الأدوية، وأن مصر تمتلك مدينة متكامل لصناعة الأدوية.

ولفت إلى أن الصناعة المحلية للأدوية تغطي 92% من احتياج البلد، وأن مدينة الدواء لها خطة مختلفة عن توطين صناعة الادوية، لتوفير الأدوية التي يتم شرائها من الخارج بالدولار.

صناعة الدواء مصر المصانع كوادر صيدلانية الأصناف الدوائية

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

أنغام

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب ويؤكد: "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا"

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

