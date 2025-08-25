تفاصيل ما قبل الجريمة.. خال ضحايا المنيا يكشف مفاجآت عن علاقة الزوجتين .. فيديو

كشفت شهادة خال ضحايا فاجعة المنيا عن الشرارة الأولى التي أشعلت نار الجريمة المروعة، مؤكدًا أن عودة الزوجة الأولى إلى زوجها بعد انفصال دام خمس سنوات، كانت الدافع المباشر الذي أثار غيرة الزوجة الثانية ودفعها للتخطيط للتخلص من الأسرة بأكملها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة 'صدى البلد 2'، أوضح عبد الفتاح أحمد أن شقيقته (والدة الأطفال الستة) كانت منفصلة عن زوجها منذ حوالي خمس سنوات، تزوج خلالها من المتهمة التي ارتكبت الجريمة.

وأضاف: 'حصل زعل في أول 2021 يعني من خمس سنين'، مشيرًا إلى أن نسيبه تزوج من المتهمة منذ أربع سنوات، وأن شقيقته كانت منقطعة تمامًا عن حياته خلال تلك الفترة.

وأكد الخال أن قرار عودة شقيقته جاء بعد تدخلات عائلية للم شمل الأسرة، إلا أن هذه العودة كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل حقد المتهمة، ومهّد لوقوع الجريمة البشعة التي أودت بحياة الأب وأطفاله الستة.