بأسيست صلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق جرافنبرخ وإيكيتيكي ونجوموها بأسيست من صلاح في الدقائق 35، 46، 90+10.

فيما جاءت ثنائية برونو جيماريش وويليام أوسولا في الدقيقتين 57، 88.

وشهدت الدقيقة 45+3، حصول أنتوني جوردون على بطاقة حمراء.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلكوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: جونز – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو – محمد صلاح – هوجو إكيتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز 15 برصيد نقطة واحدة.