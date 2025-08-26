موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم

يبحث المواطنون عن موعد شهر رمضان 2026، والتي يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026 بفرحة كبيرة، حيث ينتظرها الجميع كل عام.

موعد شهر رمضان

ويتميز شهر رمضان المبارك بالصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ويعرف بأنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث يجتمع فيه المسلمون على العبادات والطاعات.

رمضان

موعد شهر رمضان 2026

وتصدرت محركات البحث موعد شهر رمضان فلكيا، والتي كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد المتخصصة أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريا ستكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

وبذلك يستمر حتى مساء الخميس 19 مارس 2026، على أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.



والموعد الرسمي لبداية شهر رمضان مرهون برؤية الهلال، حيث ستقوم دار الإفتاء المصرية والجهات الشرعية في الدول الإسلامية باستطلاع الهلال مساء الاثنين 16 فبراير 2026 لتأكيد دخول الشهر أو استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما.

استعدادات الأسر لشهر رمضان

وتبدأ الأسر في التجهيز لاستقبال رمضان من خلال إعداد الموائد الرمضانية وتنظيم أوقات العبادة والعمل.

كما تحرص على استقبال الضيوف وصلة الأرحام، بالاضافه الي تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، بما يعكس روح التكافل الاجتماعي التي يتميز بها رمضان.

ولا تقتصر التحضيرات على المنازل فقط، بل تمتد إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية التي تنظم دروسا ومحاضرات دينية وأنشطة رمضانية في المساجد والشوارع والميادين.

تحري هلال رمضان 2026

تستعد دار الإفتاء المصرية لإجراء استطلاع رسمي لرؤية هلال شهر رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، التزاما بالسنة النبوية التي تجعل الرؤية البصرية للهلال الفيصل في تحديد بداية الشهر الهجري.

ومن المنتظر أن تعلن الدار القرار الرسمي بشأن موعد بدء الصيام عقب جلسة الرؤية الشرعية.

أجواء رمضان 2026

يتوقع أن يشهد رمضان المقبل أجواء مميزة، حيث تتزين الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، وتقام موائد الرحمن في مختلف الأحياء لإفطار الصائمين، و يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح والقيام في المساجد.

كما يشهد الشهر تزايدا في أعمال الخير من زكاة وصدقات، مما يعزز قيم التكافل والرحمة داخل المجتمع.