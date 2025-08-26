قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم

موعد شهر رمضان 2026،
موعد شهر رمضان 2026،
محمد غالي

يبحث المواطنون عن موعد شهر رمضان 2026، والتي يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026 بفرحة كبيرة، حيث ينتظرها الجميع كل عام. 

موعد شهر رمضان

ويتميز شهر رمضان المبارك بالصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ويعرف بأنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث يجتمع فيه المسلمون على العبادات والطاعات.

رمضان

موعد شهر رمضان 2026

وتصدرت محركات البحث موعد شهر رمضان فلكيا، والتي كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعاهد المتخصصة أن غرة شهر رمضان لعام 1447 هجريا ستكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

وبذلك يستمر حتى مساء الخميس 19 مارس 2026، على أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026. 


والموعد الرسمي لبداية شهر رمضان مرهون برؤية الهلال، حيث ستقوم دار الإفتاء المصرية والجهات الشرعية في الدول الإسلامية باستطلاع الهلال مساء الاثنين 16 فبراير 2026 لتأكيد دخول الشهر أو استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما.

استعدادات الأسر لشهر رمضان

وتبدأ الأسر في التجهيز لاستقبال رمضان من خلال إعداد الموائد الرمضانية وتنظيم أوقات العبادة والعمل.

كما تحرص على استقبال الضيوف وصلة الأرحام، بالاضافه الي تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، بما يعكس روح التكافل الاجتماعي التي يتميز بها رمضان.

ولا تقتصر التحضيرات على المنازل فقط، بل تمتد إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية التي تنظم دروسا ومحاضرات دينية وأنشطة رمضانية في المساجد والشوارع والميادين.

تحري هلال رمضان 2026

تستعد دار الإفتاء المصرية لإجراء استطلاع رسمي لرؤية هلال شهر رمضان مساء الاثنين 16 فبراير 2026، التزاما بالسنة النبوية التي تجعل الرؤية البصرية للهلال الفيصل في تحديد بداية الشهر الهجري. 
ومن المنتظر أن تعلن الدار القرار الرسمي بشأن موعد بدء الصيام عقب جلسة الرؤية الشرعية.

أجواء رمضان 2026

يتوقع أن يشهد رمضان المقبل أجواء مميزة، حيث تتزين الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، وتقام موائد الرحمن في مختلف الأحياء لإفطار الصائمين، و يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح والقيام في المساجد. 

كما يشهد الشهر تزايدا في أعمال الخير من زكاة وصدقات، مما يعزز قيم التكافل والرحمة داخل المجتمع.

موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2026 شهر رمضان 2026 شهر رمضان المبارك استعدادات الأسر لشهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

محمد عبد المجيد

مباحثات عبر الفيديو كونفرانس لفتح الأسواق الهندية أمام الرمان المصري

مدينة دمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشهد افتتاح ميدان الدكتور باسم فاضل بعد تطويره

فروع البنوك بالصعيد

البنوك تعزز تواجدها في الصعيد بتوجيه من المركزي..تفاصيل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد