أهم أوراقه .. رمضان السيد: تجديد عقد إمام عاشور «خطوة ذهبية» للأهلي

أكد رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، أن تمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يُعد خطوة مهمة من إدارة القلعة الحمراء من أجل استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رمضان السيد، خلال مداخلة في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "إمام عاشور من أهم لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، وقبل الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، كان من الضروري تجديد وتمديد عقده".

وأشار إلى أن تجديد عقد إمام عاشور سيساهم في استقرار اللاعب نفسيًا وفنيًا، ويمنحه الفرصة للتألق من جديد عقب عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.