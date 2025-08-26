هاني رمزي يرشح خليفة ريبيرو في الأهلي ..تفاصيل

كشف هاني رمزي، رئيس لجنة الاسكاوتنج السابق بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر سيبدأ في البحث عن بديل الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال هاني رمزي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار»: "ليس من سياسة النادي الأهلي تغيير المدير الفني بعد 3 أو 4 مباريات». وأضاف: «لكن هناك مؤشرات تدفع الإدارة للتحرك للتعاقد مع مدير فني قبل فوات الآن".

وأضاف: “بالتأكيد لجنة الاسكاوتنج ستبدأ في النظر في السير الذاتية لبعض المدربين”.

وأتم: "ليس من سياسة الأهلي تغيير المدربين ولكن لازم يتم تجهيز البديل، هناك عماد النحاس، قادر على قيادة الفريق خاصة بعد نجاحه في الموسم الماضي، وهناك أيضًا حسام البدري، لديه خبرات كبيرة".

وكشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن سبب استياء خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، من بعض لاعبي الفريق بعد التعادل مع غزل المحلة.

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ريبيرو مستاء من مستوى بعض اللاعبين وسيقوم باستبعادهم من حساباته بشكل نهائي في المباريات المقبلة ".