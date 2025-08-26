شوبير يثير الجدل بشأن رجل المباراة في مواجهة الأهلي والمحلة

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا بشأن رجل المباراة في مباراة النادي الأهلي أمام نادي غزل المحلة.

وكتب شوبير عبر “فيسبوك”: "في رأيك - من هو رجل مباراة غزل المحلة والأهلي؟".

وكشفت الإعلامية منى غانم سلطان عن تأجيل مسئولي النادي الأهلي ملف تجديد الثنائي إمام عاشور والمالي أليو ديانج.

وقالت منى غانم، في برنامجها "الجوكر" المُذاع على قناة "هي": "الأهلي قرر تأجيل حسم كل ما يخص تفاصيل تمديد تعاقد إمام عاشور والمالي أليو ديانج عقب الإنتهاء من بطولة أمم أفريقيا".

وأضافت: "الثنائي لديهما مطالبات مالية، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسات معهما عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لحسم هذا الملف بشكل نهائي".