التوصية بإيقاف 104 منشآت لعدم مطابقتها للشروط وإعدام 6725 كيلو أغذية في المنوفية

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية من جهودها خلال حملات مرورية موسعة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 24 أغسطس، وذلك بقيادة الدكتورة إيناس مفيد مدير الإدارة، وتحت إشراف الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي.

وأسفرت الحملات عن: المرور على 397 منشأة غذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وتم التوصية بإيقاف تشغيل 104 منشآت لعدم مطابقتها للشروط اللازمة، كما تم ضبط 1200 كيلو جرام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 6725 كيلو مواد غذائية متنوعة لخطورتها على الصحة العامة.

كما تم سحب 103 عينات غذائية من الأسواق والمحال لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من سلامتها، وتحرير 380 محضر مخالفة ضد المخالفين للاشتراطات الصحية والقانونية.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملات المكثفة تأتي في إطار الخطة المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، مؤكداً استمرار تلك الحملات بصفة يومية.

كما دعا وكيل الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي منشأة أو مواد غذائية مشبوهة حفاظاً على صحتهم، مشدداً على أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.