المصريون داخل الجمهورية يختارون شيوخهم بجولة الإعادة فى 5 محافظات.. غدًا

يبدأ المصريون بالتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، غدًا وبعد غدًا، الأربعاء والخميس، داخل جمهورية مصر العربية بعد انتهاء اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج عن دوائر محافظات الغربية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والأقصر، والوادى الجديد.

وقال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لم تتلق أى معوقات فى اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة، وأن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم وجيد.

وأكد أنه بعد انتهاء التصويت يتم الفرز داخل اللجان العامة وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها وهى الوحيدة التى لها الحق فى إعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 4 سبتمبر المقبل.