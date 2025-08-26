قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
رياضة

بوروسيا دورتموند يُجدد الثقة في نيكو كوفاتش حتى صيف 2027

نيكو كوفاتش
نيكو كوفاتش
إسراء أشرف

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، رسميًا تمديد عقد مدربه نيكو كوفاتش حتى 30 يونيو 2027، في خطوة تؤكد ثقة الإدارة في المشروع الفني الذي يقوده المدرب الكرواتي منذ توليه المهمة منتصف الموسم الماضي.

كوفاتش، البالغ من العمر 53 عامًا، تولى قيادة الفريق في وقت صعب، عندما كان دورتموند يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، قبل أن يُحدث تحولًا جذريًا في أداء ونتائج الفريق، أنهى به الموسم بتأهل مستحق إلى دوري أبطال أوروبا، وسط إشادة جماهيرية وإدارية واسعة.

ويمثل تمديد عقد كوفاتش رسالة واضحة من إدارة النادي برغبتها في الاستمرار على نفس النهج، وتوفير الاستقرار الفني، تمهيدًا للعودة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا.

وعبر كوفاتش عن سعادته بالتجديد، قائلاً: "نجحنا خلال الأشهر الماضية في تحقيق نتائج مميزة وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح. أشعر بثقة كبيرة من النادي والجماهير، والمحادثات الأخيرة أكدت أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لدينا الكثير من العمل، وسنواصل بنفس الحماس من أجل استعادة شخصية دورتموند القوية".

من جهته، أشاد لارس ريكن، المدير التنفيذي الرياضي لبوروسيا دورتموند، بأداء المدرب، وقال: "نيكو أظهر التزامًا كاملًا بمشروع النادي. يتمتع بوضوح الرؤية والانضباط، ويُكافئ الجهد والعمل. نجح في تحسين الأداء الدفاعي والهجومي، وقدم كرة قدم ممتعة أعادت الثقة للجماهير. المفاوضات كانت سلسة وبُنيت على أساس من الاحترام والثقة المتبادلة".

بدوره، عبر المدير الرياضي سباستيان كيل عن ارتياحه لقرار التمديد، قائلاً: "نحن سعداء للغاية باستمرار نيكو وفريقه الفني. هذا القرار يمنح الفريق تركيزًا واستقرارًا مع انطلاق الموسم الجديد. نيكو يزرع قيم الالتزام والعمل الجاد يوميًا، ونحن مؤمنون بقدرته على البناء على ما تحقق وإنجاز المزيد".

نيكو كوفاتش كوفاتش بوروسيا دورتموند الألماني بوروسيا دورتموند

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

محافظ الغربية

الغربية تستعد لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2025.. 654 لجنة جاهزة لاستقبال الناخبين

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يوجه بإحياء منطقة أرض المعارض وتوفير فرص عمل للشباب

محافظ كفر الشيخ

برمجيات الذكاء الاصطناعي.. استحداث أقسام جديدة بالتعليم الفني بكفر الشيخ

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

