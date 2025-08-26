بوروسيا دورتموند يُجدد الثقة في نيكو كوفاتش حتى صيف 2027

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، رسميًا تمديد عقد مدربه نيكو كوفاتش حتى 30 يونيو 2027، في خطوة تؤكد ثقة الإدارة في المشروع الفني الذي يقوده المدرب الكرواتي منذ توليه المهمة منتصف الموسم الماضي.

كوفاتش، البالغ من العمر 53 عامًا، تولى قيادة الفريق في وقت صعب، عندما كان دورتموند يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، قبل أن يُحدث تحولًا جذريًا في أداء ونتائج الفريق، أنهى به الموسم بتأهل مستحق إلى دوري أبطال أوروبا، وسط إشادة جماهيرية وإدارية واسعة.

ويمثل تمديد عقد كوفاتش رسالة واضحة من إدارة النادي برغبتها في الاستمرار على نفس النهج، وتوفير الاستقرار الفني، تمهيدًا للعودة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا.

وعبر كوفاتش عن سعادته بالتجديد، قائلاً: "نجحنا خلال الأشهر الماضية في تحقيق نتائج مميزة وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح. أشعر بثقة كبيرة من النادي والجماهير، والمحادثات الأخيرة أكدت أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لدينا الكثير من العمل، وسنواصل بنفس الحماس من أجل استعادة شخصية دورتموند القوية".

من جهته، أشاد لارس ريكن، المدير التنفيذي الرياضي لبوروسيا دورتموند، بأداء المدرب، وقال: "نيكو أظهر التزامًا كاملًا بمشروع النادي. يتمتع بوضوح الرؤية والانضباط، ويُكافئ الجهد والعمل. نجح في تحسين الأداء الدفاعي والهجومي، وقدم كرة قدم ممتعة أعادت الثقة للجماهير. المفاوضات كانت سلسة وبُنيت على أساس من الاحترام والثقة المتبادلة".

بدوره، عبر المدير الرياضي سباستيان كيل عن ارتياحه لقرار التمديد، قائلاً: "نحن سعداء للغاية باستمرار نيكو وفريقه الفني. هذا القرار يمنح الفريق تركيزًا واستقرارًا مع انطلاق الموسم الجديد. نيكو يزرع قيم الالتزام والعمل الجاد يوميًا، ونحن مؤمنون بقدرته على البناء على ما تحقق وإنجاز المزيد".