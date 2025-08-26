قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

6 شروط لـ الترشح لانتخابات النواب 2025.. من يحق له خوض المنافسة؟

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تتأهب الأحزاب والقوى السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق،  خلال هذه المرحلة لمتابعة طلبات الراغبين في الترشح.


و بحسب مصادر مطلعة سيتم الإعلان عن الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 ،  بشهر سبتمبر المقبل.


ومن المقرر أن يبدأ الترشح من يوم 13 وحتى يوم 21 من نفس الشهر وستنطلق الانتخابات بالخارج يوم 20 أكتوبر المقبل لمدة يومين ثم يليها التصويت بالداخل لمدة يومين آخرين على أن تعلن النتيجة في شهر نوفمبر المقبل.


ووفقًا للتعديلات الأخيرة في بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والمنشورة في الجريدة الرسمية، نستعرض في سياق التقرير الاتي كافة الشروط المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 ، والتي جاءت كالآتي :

1-أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2-ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3-أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

4-ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

5-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.

6-أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب شروط الترشح لعضوية النواب انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

Find X9

أوبو تجهز وحوشا جديدة.. تسريبات تكشف عن كاميرات بيريسكوب مزدوجة وبطاريات عملاقة في هواتف Find X9 القادمة

آبل

صراع الأسرار التقنية.. آبل تقاضي موظفًا سابقًا بتهمة تسريب تصميمات "Apple Watch "

تيك توك

مفارقة غريبة.. ترامب يتحول من عدو لتيك توك إلى أحد معجبيه.. فما مصير قرار الحظر؟

بالصور

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد