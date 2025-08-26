حكام مباريات اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة لدوري نايل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الثلاثاء في ختام منافسات الجولة الرابعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي يشهد 3 مباريات حيث يستضيف كهرباء الإسماعيلية الصاعد فريق سموحة على ملعب الإسماعيلية في الساعة السادسة ’ أما في التاسعة فيلعب حرس الحدود مع المصري على ملعب السويس الجديد وفي نفس التوقيت يشهد ملعب السلام لقاء الزمالك مع فاركو.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- كهرباء الإسماعيلية × سموحة: محمد عباس قابيل (حكماً للساحة) ’ محمد خالد عيد وأحمد عادل عبد الفتاح (مساعدين) ’ أحمد ماجد (حكماً رابعاً) ’ الدولي حسام عزب وعمرو عابدين (تقنية الفيديو).

- حرس الحدود × المصري: الدولي محمد معروف (حكماً للساحة) ’ عدي عيد وأحمد كمال (مساعدين) ’ جبل السيد عطية (حكماً رابعاً) ’ مصطفى مدحت وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

- الزمالك × فاركو: محمود ناصف (حكماً للساحة) ’ شريف عبد الله وهشام ربيع (مساعدين) ’ محمد عبد العزيز (حكماً رابعاً) ’ محمود الدسوقي ووليد ناجي (تقنية الفيديو).