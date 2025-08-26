قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حكام مباريات اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة لدوري نايل

إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الثلاثاء في ختام منافسات الجولة الرابعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل) الذي يشهد 3 مباريات حيث يستضيف كهرباء الإسماعيلية الصاعد فريق سموحة على ملعب الإسماعيلية في الساعة السادسة ’ أما في التاسعة فيلعب حرس الحدود مع المصري على ملعب السويس الجديد وفي نفس التوقيت يشهد ملعب السلام لقاء الزمالك مع فاركو.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- كهرباء الإسماعيلية × سموحة: محمد عباس قابيل (حكماً للساحة) ’ محمد خالد عيد وأحمد عادل عبد الفتاح (مساعدين) ’ أحمد ماجد (حكماً رابعاً) ’ الدولي حسام عزب وعمرو عابدين (تقنية الفيديو).

- حرس الحدود × المصري: الدولي محمد معروف (حكماً للساحة) ’ عدي عيد وأحمد كمال (مساعدين) ’ جبل السيد عطية (حكماً رابعاً) ’ مصطفى مدحت وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

- الزمالك × فاركو: محمود ناصف (حكماً للساحة) ’ شريف عبد الله وهشام ربيع (مساعدين) ’ محمد عبد العزيز (حكماً رابعاً) ’ محمود الدسوقي ووليد ناجي (تقنية الفيديو).

لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

Find X9

أوبو تجهز وحوشا جديدة.. تسريبات تكشف عن كاميرات بيريسكوب مزدوجة وبطاريات عملاقة في هواتف Find X9 القادمة

آبل

صراع الأسرار التقنية.. آبل تقاضي موظفًا سابقًا بتهمة تسريب تصميمات "Apple Watch "

تيك توك

مفارقة غريبة.. ترامب يتحول من عدو لتيك توك إلى أحد معجبيه.. فما مصير قرار الحظر؟

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

