طعنات بالرقبة والصدر.. حبس شاب شرع في قتـ.ـل زوجته بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في طعن شاب لزوجته بمدينة 6 أكتوبر عدة طعنات بالرقبة والصدر بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وقررت النيابة حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل زوجته، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وتحليل عينة من دم المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ، تلقت بلاغا بالحادث، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الزوجة على الفور إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات، أن الواقعة نشبت بسبب مشاجرة بين الزوجين، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث بعد تحرير محضر رسمي.