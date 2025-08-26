قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 6 قنابل جوية موجهة و191 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال 24 ساعة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" بلغت أكثر من 160 جنديا.

وأشارت الدفاع الروسية ، في تقريرها اليومي ،  إلى أن حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية وفقد العدو في منطقة مسؤوليتها أكثر من 220 جنديا

كما أضافت الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الوسط" حسنت من مواقعها التكتيكية ووصلت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها إلى نحو 400 جندي

و سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وتجاوزت خسائر العدو في منطقة مسؤوليتها 185 جنديا

ونوهت الوزارة الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" تواصل  تقدمها في عمق دفاعات العدو، وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 190 جنديا في منطقة مسؤوليتها.

وذكرت الدفاع الروسية قائلة : فقد العدو أكثر من 65 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".

وختمت وزارة الدفاع الروسية تقريرها قائلة : تم إسقاط صاروخ أوكراني موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و6 قنابل جوية موجهة، و191 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة.

روسيا وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا طائرة مسيرة صاروخ أوكراني موجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

