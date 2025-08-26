أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" بلغت أكثر من 160 جنديا.

وأشارت الدفاع الروسية ، في تقريرها اليومي ، إلى أن حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" مواقعها التكتيكية وفقد العدو في منطقة مسؤوليتها أكثر من 220 جنديا

كما أضافت الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الوسط" حسنت من مواقعها التكتيكية ووصلت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها إلى نحو 400 جندي

و سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وتجاوزت خسائر العدو في منطقة مسؤوليتها 185 جنديا

ونوهت الوزارة الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 190 جنديا في منطقة مسؤوليتها.

وذكرت الدفاع الروسية قائلة : فقد العدو أكثر من 65 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر".

وختمت وزارة الدفاع الروسية تقريرها قائلة : تم إسقاط صاروخ أوكراني موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و6 قنابل جوية موجهة، و191 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة.