التعليم العالي الفلسطينية: 970 معلمًا استشهدوا و4533 أصيبوا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن استشهاد 970 معلمًا، وإصابة 4533 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ما يمثل خسارة جسيمة للقطاع التعليمي في فلسطين.

الاستهداف طال المدارس والمؤسسات التعليمية

وأكدت الوزارة أن هذه الأعداد تعكس حجم الاستهداف المباشر الذي تعرض له الكادر التربوي، إلى جانب القصف المتكرر للمدارس والمرافق التعليمية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في العملية التعليمية داخل القطاع.

دعوات دولية لحماية التعليم والعاملين فيه

طالبت وزارة التعليم العالي المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل بضرورة توفير الحماية للمعلمين والطلبة، وضمان حقهم في التعليم الآمن، مشددة على أن استهداف المعلمين جريمة إنسانية تهدد مستقبل الأجيال القادمة في فلسطين.