الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"

قرر المحلي الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب مخالفات برنامج "كلام في الكورة".

وأوضح المجلس فى بيان أنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.. قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الحدث اليوم»، بشأن ما تضمنته مداخلة عبدالناصر زيدان، في حلقة برنامج «كلام في الكورة» تقديم إسلام علوي، المذاعة يوم ٢١ أغسطس الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.