مؤسسة فاروق حسني للثقافة تعلن شروط المشاركة في جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة السابعة من جوائز الفنون لعام 2026، والتي تشمل خمسة مجالات هي: التصوير، العمارة، النحت، النقد الفني التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي.

وأكدت المؤسسة أن باب الاشتراك سيُفتح اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، على أن يتم تلقي طلبات المشاركة حصراً عبر الموقع الرسمي للمؤسسة:

www.faroukhosnyfoundation.org.

وتأتي هذه الجوائز في إطار حرص المؤسسة على دعم وتشجيع المواهب الشابة في مختلف مجالات الإبداع الفني والمعماري، وإبراز الطاقات الجديدة القادرة على إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر.

وفي ختام بيانها، تقدمت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء بخالص الأمنيات لجميع الفنانين والمعماريين والباحثين بالتوفيق وتحقيق المزيد من التميز والإبداع.