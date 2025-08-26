قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيد عبد الحفيظ يوضح موقفه من خوض انتخابات الأهلي المقبلة: مصلحة النادي أولًا

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
إسلام مقلد

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة بشأن دخوله سباق انتخابات النادي المقبلة، والمقرر إقامتها خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا أن الأمر لم يُحسم بعد وأن مصلحة القلعة الحمراء تبقى فوق أي اعتبارات شخصية.

الأنباء حول الترشح لم تحسم بعد

خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، علق عبد الحفيظ على ما يتردد بشأن ترشحه، قائلًا: "متعرفش الخير فين، احنا في توقيت مهم دلوقتي وفي مباريات مهمة، والقصص ديه مش بتتقال في التلفزيون، وفي كبير ترجعله في النادي، ومش شرط الخير ليك يبقى خير للنادي الأهلي، ديه الأصول".

وأشار إلى أن فكرة الترشح ما زالت مطروحة، لكنها لم تصل إلى قرار نهائي، نظرًا لحساسية المرحلة الحالية وارتباطها بمصالح النادي.

موقفه من التردد والتخوف

وعن مدى تردده في اتخاذ القرار، أوضح: "هل انت متردد؟ لا مش متردد، لكن الرياضة فيها أحداث سريعة، وكل يوم في تغييرات".

ونفى أن يكون لديه أي تخوف من الإقدام على هذه الخطوة، مؤكدًا: "هل انت متخوف من تلك الخطوة؟ لا، خالص، بس ممكن تبقى متخيل حاجة خير وهي لا، ولازم تراعي حاجات كتير أوي".

مصلحة الأهلي في المقام الأول

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحكم قراره هو مصلحة الأهلي قبل أي شيء آخر، قائلًا: "لو في مصلحة النادي إني مدخلش الانتخابات مش هدخل".

