قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص
منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم
إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات
ننشر أماكن معامل التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الريادة مطالبا بالإفراج عن شاب مصري ببريطانيا: كرامة المصريين بالخارج خط أحمر

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن احتجاز المواطن المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، من قبل السلطات البريطانية، يُعد اعتداءً صارخًا على الحريات العامة ويمثل ازدواجية فاضحة في المعايير التي تدّعيها بريطانيا حول حماية حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأضاف حسنين أن أحمد عبد القادر لم يرتكب أي جرم سوى ممارسة حقه المشروع في التعبير عن حبه لوطنه والدفاع عن صورة بلاده في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن توقيفه يكشف عن نوايا مبيتة تجاه الكيانات الوطنية التي تقف بقوة ضد الحملات المشبوهة التي تقودها جماعات متطرفة ومعادية للدولة المصرية.

وأوضح رئيس حزب الريادة أن ما حدث هو بمثابة رسالة سلبية لكل الشباب المصري الوطني في الخارج، ويعكس تواطؤًا غير معلن مع أجندات تسعى لإسكات الأصوات المخلصة وتشويه صورة مصر، في حين يتم التغاضي عن تحركات عناصر متطرفة تتخذ من حرية التعبير غطاءً لبث الفوضى والكراهية.

وأشار إلى أن حزب الريادة، يرفض بشكل قاطع هذا الانتهاك الذي تعرض له عبد القادر، ويطالب بالإفراج الفوري عنه، مؤكدًا أن الدفاع عن كرامة المصريين بالخارج لا يقبل المساومة أو التهاون.

وشدد كمال حسنين على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها لن تصمت أمام مثل هذه التصرفات المستفزة، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف كل من يدافع عن صورة بلاده ويرد على الحملات الممنهجة التي تحاول النيل من إنجازاتها ومكانتها الدولية.

واختتم تصريحاته قائلًا: "ندعو الحكومة البريطانية لمراجعة مواقفها وسياساتها المتناقضة، والتوقف عن استهداف الأصوات الوطنية، والإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، الذي يمثل نموذجًا مشرفًا لشباب مصر بالخارج."

الحريات العامة الريادة حزب الريادة تحالف الأحزاب المصرية أحمد عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

ترشيحاتنا

شريف الشربيني

الإسكان: قرار وزاري بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

احمد كجوك

بروتوكول تعاون بين «المالية» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

الضرائب المصرية

رشا عبد العال: دليل الخدمات الضريبية يوضح المستندات والخطوات وقنوات التقديم بوضوح تام

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد