نيسان مصر توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية لتعزيز التدريب وبناء الكفاءات البشرية

أعلنت نيسان مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين، بهدف توسيع نطاق استثمار الشركة في تنمية رأس المال البشري في مصر، وتقديم مسارات تعليمية وتدريبية معتمدة وتطبيقية تعزز جاهزية الكفاءات والكوادر المحلية، وتدعم الدور المجتمعي للشركة، مع تقديم امتيازات ومزايا متبادلة تعكس تكامل الشراكة بين القطاع الصناعي ممثلًا في نيسان مصر، والقطاع الأكاديمي ممثلًا في الأكاديمية العربية.

تتضمن مذكرة التفاهم تنظيم برامج تدريبية فنية وعملية معتمدة لمنتسبي نيسان مصر، بما يضمن تطويرًا مستمرًا للمهارات وفق أحدث المعايير المهنية والتطبيقات العملية، حيث يتم منح مزايا استثنائية وأسعار خاصة للمؤهلين للانضمام لهذه البرامج التدريبية، وتمكينهم من الحصول على محتوى نوعي متوافق مع احتياجات الصناعة وسوق العمل، إلى جانب تقديم عروض ومميزات خاصة علي سيارات نيسان لمنتسبي الأكاديمية بما يعزز التكامل والحوافز المتبادلة بين الطرفين.

يأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص نيسان مصر على تقديم مجموعة من العروض والمزايا المميزة لشركائها في السوق المصري بما فيهم الأكاديمية، تشمل مميزات حصرية وأسعار تفضيلية على طرازات نيسان، مع باقة سياراتها المتنوعة التي تجمع بين الأداء المميز والاعتمادية العالية. تشمل هذه الباقة سيارات نيسان ال SUV الشهيرة مثل قاشقايQashqai ، إكس-تريلX-Trail ، جوكJuke ، وباترولPatrol ، إلى جانب الموديلات المجمّعة محليًا مثل صنيSunny وسنترا Sentra التي تحقق مبيعات رائدة في السوق المصري، وتمكنت من تصدر الحصة السوقية على مدار عامين متتاليين، حيث يتم إنتاج صني وسنترا في مصنع نيسان مصر المملوك بنسبة 100% لشركة نيسان العالمية.

وتعليقًا على هذه الشراكة المتكاملة، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "إنّ اتفاقية التعاون التدريبي التي وقعناها اليوم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تؤكد التزام نيسان بالمساهمة في بناء قدرات ومهارات الكوادر البشرية في مصر وخاصة لمنتسبي نيسان مصر.

على مدار عشرين عامًا في السوق المصري، لم تكتفِ نيسان بترسيخ مكانتها الرائدة في المبيعات، بل تجاوزت ذلك عبر مبادراتها المجتمعية في مجالات التعليم والتوظيف. وخلال العامين الماضيين، تصدرت نيسان السوق المصري بفضل شبكتها القوية من الموزعين ومراكز الخدمة، مما يعكس ثقة العملاء في العلامة التجارية. وتلتزم نيسان مصر بتقديم أفضل الخبرات الفنية والإدارية طبقا لأفضل المعايير العالمية."

وفي تعليق على هذه الشراكة، قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "إن تعاوننا مع نيسان مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقة بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات الحقيقية للصناعة. واضاف “نسعى دائمًا في الأكاديمية إلى تزويد طلابنا ومنتسبينا بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل بفاعلية، وهذه المذكرة تترجم هذا التوجه إلى واقع ملموس.”

وكما قال "عبد الغفار" من خلال برامج التدريب المتخصصة والمزايا المتبادلة، نحن نفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتطوير المهني، مما يعود بالنفع على كوادرنا البشرية ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر."

وسبق لنيسان مصر التوقيع على بروتوكول تعاون لدعم وتأهيل وتدريب طلاب معاهد “الكوزن” المصرية – اليابانية، عبر برامج تدريبية متخصصة في مصنع نيسان تجمع بين الجوانب العملية والنظرية تحت إشراف خبراء الشركة، مع تصميم مسارات مهنية مرنة تستجيب لاحتياجات الطلاب وسوق العمل، ودعم بحوث الطلاب وفرص التوظيف بعد التخرج. يأتي هذا التعاون امتدادًا لمنهج متكامل يربط التعليم بالتطبيق العملي ويطبق النموذج الياباني الناجح في التعليم الفني والتكنولوجي القائم على التعلم من خلال العمل، بما يعزز قدرة الخريجين على الانخراط المباشر في بيئات العمل الصناعية ويرسخ الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.