سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال سيد عبد الحفيظ عن ترشحه في انتخابات الأهلي القادمة

:"هناك كبار في النادي لا بد أن تعود إليهم قبل هذا القرار، وإذا قيل لي لا تدخل الانتخابات من أجل مصلحة النادي بالتأكيد لن أفعل ذلك بلا نقاش".



وحسم النادي الأهلي موقفه من مصير المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ورغم الأحاديث المتزايدة حول مستقبل ريبيرو بعد سلسلة من النتائج المتباينة، أكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن الإدارة لا تفكر إطلاقا في إقالة المدير الفني في الوقت الحالي، مشددًا على أن مباراة بيراميدز لن تكون حاسمة في مصيره.