منتخب ناشئي السلة يعسكر في رواندا استعدادًا للبطولة الإفريقية

وصلت بعثة منتخب الناشئين لكرة السلة تحت 16 عامًا، إلى رواندا لخوض معسكر خارجي، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في رواندا سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، في بداية المعسكر الذي ينتهي يوم 30 من الشهر الحالي.

ويشارك في المعسكر 14 لاعب على أن يختار الجهاز الفني 12 لاعب في القائمة النهائية التي تخوض البطولة الإفريقية.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين للفراعنة، أمام منتخبي أوغندا ورواندا يومي الأربعاء والسبت المقبلين على الترتيب.

يرأس البعثة في رواندا، العقيد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين في معسكر رواندا كل من، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، عمر إيهاب، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، معاذ السيد، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي



فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، دكتور إسلام جمعة طبيب الفريق.