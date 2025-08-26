بضاعة بـ 350 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مصنعين لإنتاج المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بإنشاء وتجهيز مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيداً لترويجها على عملائهم باستخدام سيارتي إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعاناً فى التمويه للحيلولة دون رصدهم .





عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر – كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 أطنان من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – كمية لمخدرى "الحشيش ، الشابو"- 6 سيارات "بينها سيارتا الإسعاف المستخدمتان فى ترويج المواد المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (350 مليون جنيه)، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد والعقاقير المخدرة.





