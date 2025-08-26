قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بضاعة بـ 350 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مصنعين لإنتاج المخدرات

المخدرات
المخدرات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للاتجار بها. 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بإنشاء وتجهيز مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيداً لترويجها على عملائهم باستخدام سيارتي إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعاناً فى التمويه للحيلولة دون رصدهم .
 


عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر – كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 أطنان من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – كمية لمخدرى "الحشيش ، الشابو"- 6 سيارات "بينها سيارتا الإسعاف المستخدمتان فى ترويج المواد المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (350 مليون جنيه)، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد والعقاقير المخدرة.



 

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى الأقراص المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

ترشيحاتنا

العيادات الغير مرخصة

بعد غيبوبة فتاة المهندسين.. محمود مقبل: العيادات غير المرخصة تهدد حياة المواطنين.. خاص

هيئةالمحكمه

الإعدام لمتهم بقتل شخص عمدا في المنصورة بسبب صور فاضحة

مجلس تنفيذي المنيا

دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة في المنيا

بالصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

عثمان أبو لبن وزوجته
عثمان أبو لبن وزوجته
عثمان أبو لبن وزوجته

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد