ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
محافظات

رفع إشغالات وتعديات الباعة والمحال التجارية بشارع سليم بفيصل في الجيزة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة بشارع سليم آخر فيصل لرفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وتحسين حالة النظافة وضبط مخالفات الفرز العشوائي للمخلفات بالشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
وقد أسفرت الحملة عن رفع 600 حالة اشغال متنوعة للمنشات التجارية والباعة الجائلين والمفترشين ومحلات الخضروات والفواكه وإزالة التعديات على حرم الطريق العام إلى جانب ضبط والتحفظ علي عدد من عربات الكارو التي كانت تقوم بفرز القمامة بصورة عشوائية بالطريق العام مع تحرير محاضر بيئية للمحال المخالفة التي لم تلتزم باشتراطات النظافة العامة او التي تشغل الطريق العام بالمخالفة.
كما شملت الحملة رفع الحجارة والبلدورات التي كانت تعيق حركة سير المواطنين والمركبات وجرى التنبيه على أصحاب الأنشطة التجارية بعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق مجددًا.
وأكد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في استعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.
تابع الحملات ميدانياً السيد طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق والإدارات المعنية للاشغالات والبيئة والتراخيص .

محافظ الجيزة حي الهرم شارع سليم رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين السيولة المرورية

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا على موعد مع انطلاقة جديدة ونقلة إعلامية ضخمة

على معلول وعمرو السولية

عماد النحاس| زعلان لمغادرة الأهلي ورحيل السولية ومعلول مش مسئوليتي

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

