رفع إشغالات وتعديات الباعة والمحال التجارية بشارع سليم بفيصل في الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة بشارع سليم آخر فيصل لرفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين وتحسين حالة النظافة وضبط مخالفات الفرز العشوائي للمخلفات بالشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وقد أسفرت الحملة عن رفع 600 حالة اشغال متنوعة للمنشات التجارية والباعة الجائلين والمفترشين ومحلات الخضروات والفواكه وإزالة التعديات على حرم الطريق العام إلى جانب ضبط والتحفظ علي عدد من عربات الكارو التي كانت تقوم بفرز القمامة بصورة عشوائية بالطريق العام مع تحرير محاضر بيئية للمحال المخالفة التي لم تلتزم باشتراطات النظافة العامة او التي تشغل الطريق العام بالمخالفة.

كما شملت الحملة رفع الحجارة والبلدورات التي كانت تعيق حركة سير المواطنين والمركبات وجرى التنبيه على أصحاب الأنشطة التجارية بعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق مجددًا.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في استعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.

تابع الحملات ميدانياً السيد طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق والإدارات المعنية للاشغالات والبيئة والتراخيص .