ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أثارت واقعة وفاة 6 أطفال فى المنيا ووالدهم حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

كشفت التحقيقات الأولية أن زوجة الأب هى من قتلت أطفال المنيا ووالدهم وكان دافع الجريمة هو الغيرة من زوجته الأولى.

سبب وفاة أطفال المنيا

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وفاة أطفال المنيا ووالدهم كان التسمم عن طريق تناول خبز به مبيد حشري شديد السمية به مادة الكلوروفينابير التى تؤدي إلى توقف أعضاء الجسم ولايوجد لها ترياق.

وتسائل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن كيفية تسمم اطفال المنيا بمادة الكلوروفينابير وهى دخلت الفرن وتعرضت للحرارة معتقدين أنها تتغير وتفقد أضرار ها أو تنخفض عند التعرض لهذه الظروف فمن المتوارث في ثقافتنا أن النار تقضي على كل شيء، ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح علميا؟!

هل الكلوروفينابير تفسد من الحرارة

تحدث دكتور محمود عمرو، أستاذ الطب المهنى والبيئي ومؤسس مركز السموم، فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد الإخباري” عن مادة الكلوروفينابير وأنها من أخطر المواد شديدة السمية حيث يمكن أن تؤدي إلى وفاة الأشخاص.

وأضاف محمود عمرو أن مادة الكلوروفينابير لا يوجد لها علاج نهائي ولكن يمكن إسعاف المصاب عند الوصول للمستشفى بسرعة وإجراء الاسعافات الاولية وإفراغ المعدة من محتوياتها وتطهيرها بالفحم النشط واعطاء المريض الأدوية اللازمة من قبل الطبيب.

وأوضح محمود عمرو أن مادة الكلوروفينابير لاتفسد ولاتفقد سميتها عند التعرض للحرارة المرتفعة ولا تنخفض خطورتها عند وضعها في الخبز البلدي.

مشيرا إلى أن الحرارة المرتفعة تطهر الطعام من الفيروسات ولكنها لا تقضي على المركبات الكيميائية شديدة الخطورة أو السامة بل في بعض الأحيان يمكن أن تزيد من أضرارها.