قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترحب بتقدم السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم إغلاق "مجموعة مينسك"
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
اسماء محمد

أثارت واقعة وفاة  6 أطفال فى المنيا ووالدهم حالة كبيرة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

 كشفت التحقيقات الأولية أن زوجة الأب هى من قتلت أطفال المنيا ووالدهم وكان دافع الجريمة هو الغيرة من زوجته الأولى.

سبب وفاة أطفال المنيا

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وفاة أطفال المنيا ووالدهم كان التسمم عن طريق تناول خبز به مبيد حشري شديد السمية به مادة الكلوروفينابير التى تؤدي إلى توقف أعضاء الجسم ولايوجد لها ترياق.

وتسائل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن كيفية تسمم اطفال المنيا بمادة الكلوروفينابير وهى دخلت الفرن وتعرضت للحرارة معتقدين أنها تتغير وتفقد أضرار ها أو تنخفض عند التعرض لهذه الظروف فمن المتوارث في ثقافتنا أن النار تقضي على كل شيء، ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح علميا؟!

 هل الكلوروفينابير تفسد من الحرارة 

تحدث دكتور محمود عمرو، أستاذ الطب المهنى والبيئي ومؤسس مركز السموم، فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد الإخباري” عن مادة الكلوروفينابير وأنها من أخطر المواد شديدة السمية حيث يمكن أن تؤدي إلى وفاة الأشخاص.

وأضاف محمود عمرو أن مادة الكلوروفينابير لا يوجد لها علاج نهائي ولكن يمكن إسعاف المصاب عند الوصول للمستشفى بسرعة وإجراء الاسعافات الاولية وإفراغ المعدة من محتوياتها وتطهيرها بالفحم النشط واعطاء المريض الأدوية اللازمة من قبل الطبيب.

وأوضح محمود عمرو أن مادة الكلوروفينابير لاتفسد ولاتفقد سميتها عند التعرض للحرارة المرتفعة ولا تنخفض خطورتها عند وضعها في الخبز البلدي.

مشيرا إلى أن الحرارة المرتفعة تطهر الطعام من الفيروسات ولكنها لا تقضي على المركبات الكيميائية شديدة الخطورة أو السامة بل في بعض الأحيان يمكن أن تزيد من أضرارها.

أطفال المنيا مادة الكلوروفينابير الحرارة ومادة الكلوروفينابير كيف تأثر الحرارة على مادة الكلوروفينابير وفاة أطفال المنيا سبب وفاة أطفال المنيا خطورة مادة الكلوروفينابير التسمم بمادة الكلوروفينابير علاج التسمم بمادة الكلوروفينابير الاسعافات الاولية بمادة الكلوروفينابير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

ترشيحاتنا

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يكشف كواليس فيلم الكلاب السبعة

انغام

نبيلة عبيد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

رسمياً.. خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

بالصور

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد