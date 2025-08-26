إيشو يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من مواجهة فاركو

خاض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة فاركو، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد أحمد عبد الرحيم " إيشو" من قائمة الفريق لخوض مباراة فاركو.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز