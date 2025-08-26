بدلاء الزمالك أمام فاركو في بطولة الدوري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض استعدادًا لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يقام بعد قليل على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة وفي جعبته 7 نقاط من 3 مباريات، بعدما حقق انتصارين على مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا، وتعادل أمام المقاولون العرب، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يعاني فريق فاركو من بداية صعبة، حيث يتذيل جدول المسابقة في المركز الـ21 والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

بدلاء الزمالك أمام فاركو

محمد عواد

محمود بنتايج

صلاح مصدق

محمد إسماعيل

محمد شحاتة

سيف جعفر

آدم كايد

أحمد شريف

ناصر منسي