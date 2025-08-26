ترتيب زوجات الرسول محمد وأبنائه وأحفاده.. كم عددهم؟.. 31 حقيقة عن آل البيت

لاشك أن ترتيب زوجات الرسول محمد وأبنائه وأحفاده .. كم عددهم ؟ يعد أحد الأمور التي لا يعرفها الكثيرون عن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ، وذلك رغم أننا نصلي على آله عندما نُصلي عليه ، لكننا قد لا يعرف كثير منا ترتيب زوجات الرسول محمد وأبنائه وأحفاده .. كم عددهم ؟.

ترتيب زوجات الرسول محمد

يُعَدّ النبيّ محمد-صلّى الله عليه وسلّم- أفضل الأنبياء، وخاتمهم، وقد خصّه الله بخصائص كثيرة تميّزه عن غيره، منها الزواج بأكثر من أربع نساء؛ فقد تزوّج بإحدى عشرة زوجة شرّفهنّ الله بقوله: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)، وهنّ أيضاً زوجاته -صلّى الله عليه وسلّم- في الجنّة.

وقد تُوفّي رسول الله وهو راضٍ عنهنّ، وعددهنّ حينئذٍ تسع، وهنّ: سودة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة، وجويرية، وصفيّة، وميمونة -رضي الله عنهنّ-.

و تعدّدت أقوال المؤرخين من أهل السّير في ترتيب زوجات الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- أي موضوع الترتيب الزمني لزواج النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم من أمّهات المؤمنين؛ ومنشأ ذلك كان بسبب اختلاف الآراء في الأمر الضابط لاعتماد الزواج، هل يكون بمجرد عقد النكاح أم بالدّخول، وعلى الرأي الذي يرى اعتماد الزواج بالدّخول بهنّ فإنّ ترتيب زوجات الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- يكون:

خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-.

سودة بنت زمعة -رضي الله عنها-.

عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنها-.

حفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنها-.

زينب بنت خزيمة -رضي الله عنها-.

أم سلمة -رضي الله عنها-.

زينب بنت جحش -رضي الله عنها-.

جويريّة بنت الحارث -رضي الله عنها-.

صفيّة بنت حُيَيّ -رضي الله عنها-.

أم حبيبة -رضي الله عنها-.

ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-.

مارية القبطية… وُلِدت أم إبراهيم؛ مارية بنت شمعون القبطية في مصر، وقد أهداها المقوقس للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في السنة السابعة للهجرة، فأسلمت ودخل بها الرسول بمُلك اليمين، وأنجبت له إبراهيم.

أبناء الرسول محمد

كان لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ثلاثة أبناء من الذّكور، هم: القاسم وعبد الله من السيدة خديجة بنت خويلد، وإبراهيم من مارية القبطية، وكلّهم ماتوا في صغرهم، وكان له أربع من البنات هنّ: زينب، ورقيّة، وأمّ كلثوم، وفاطمة، وكلّهنّ بنات السيدة خديجة -رضي الله عنها-، وقد أسلمن جميعاً وهاجرن مع رسول الله إلى المدينة، وكانت وفاتهن كلّهن في حياة والدهنّ إلا فاطمة، فقد أدركت وفاة أبيها، ولحقت به بعد ستة أشهر من وفاته.

كان لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أولاد وبنات، أمّا الذّكور فهم ثلاثة، وهم:

القاسم كان القاسم أوَّل أبناء النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- وأوَّل مولودٍ يولد له، وأمُّه هي خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-، وُلد القاسم في مكَّة المكرَّمة قبيل بعثة النَّبيِّ بشيءٍ يسيرٍ وأدرك البعثة، إلَّا أنَّه مات صغيراً، وقيل كان القاسم يحبو ويركب الدَّابة عندما توفي.

عبد الله وهو ثاني أبناء النبيِّ من الذُّكور من السَّيدة خديجة -رضي الله عنها-، وُلد بعد بعثة النَّبيِّ -عليه الصلاة والسّلام- في مكَّة المكرَّمة، ومات فيها، ولم يعمِّر عبد الله طويلاً فقد مات كأخيه القاسم في سنِّ الطُّفولة، ولقَّبه النَّبيُّ بالطّيب الطّاهر، ولمَّا مات عبد الله ظنَّ المشركون أنّ نسل محمّد قد انقطع وعيَّروه بأنَّه لم يبق له أحدٌ، فنزلت بذلك سورة الكوثر لتردَّ عليهم.

إبراهيم وُلد إبراهيم لرسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في المدينة المنوَّرة بعد الهجرة، وذلك في شهر ذي الحجَّة من السَّنة الثّامنة للهجرة، وهو من مارية القبطية التي كانت أمةً أرسلها ملك مصر هديةً لرسول الله، وقد فرح رسول الله بمولده وأهدى من بشَّره به عبداً، وعاش إبراهيم سنةً ونصف ثمَّ مات في المدينة المنورة، وقد حزن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حزناً شديداً لوفاته وبكى عليه، وقال: (إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضَى رَبُّنَا، وإنَّا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ).

بنات الرسول صلى الله عليه وسلم

كان لرسول الله -صلّى عليه وسلّم- أربع من البنات، وكلهنَّ من السيِّدة خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-، وهنَّ:

زينب وُلدت زينب بعد القاسم، وهي أكبر بنات النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- ، وقد وُلدت في مكَّة المكرَّمة، وزوَّجها رسول الله لابن خالتها هالة بنت خويلد وهو أبو العاص بن أبي الربيع -رضي الله عنه-، وأسلمت مع أبيها وهاجرت معه إلى المدينة، وماتت في حياة والدها في السَّنة الثّامنة للهجرة.

رقيّة رُزق محمَّد -عليه الصّلاة والسّلام- بابنته رقيَّة وله من العمر ثلاثٌ وثلاثون سنةً، وقد وُلدت في مكَّة المكرَّمة، وتزوَّجت رقيَّة من الصّحابي الجليل عثمان بن عفّان- رضي الله عنه-، وكانت هي وزوجها من الصّحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وأنجبت السيدة رقيَّة ولداً أسموه "عبد الله"، وكان يكنَّى به عثمان، إلَّا أنَّها مرضت مرضاً شديداً في السّنة الثّانية للهجرة بالتَّزامن مع واقعة بدر، ثمَّ توفّيت على إثر هذا المرض.

أم كلثوم أمّ كلثوم هي إحدى بنات النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- واسمها أميَّة، زوَّجها رسول الله من عثمان بن عفَّان بعد وفاة أختها رقيَّة، وتُوفِّيت في حياة أبيها في السَّنة التَّاسعة للهجرة، وغسَّلتها أم عطية الأنصاريَّة.

فاطمة أصغر بنات النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- وأحبَّهنَّ إلى قلبه، وكانت تكنَّى بالزَّهراء، تزوَّجت عليّ بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- في السَّنة الثَّانية للهجرة، وأنجبت له الحسن، والحسين، ومحسن، وزينب، وأم كلثوم، وكانت وفاتها بعد وفاة أبيها محمَّد -عليه الصّلاة والسلام- بستّة أشهر، وذلك في شهر جمادى الأولى من السَّنة الحادية عشرة للهجرة.

أحفاد الرسول محمد

رزق الله نبيه -عليه الصلاة والسلام- العديد من الأحفاد من بعض بناته، رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر الدكتور علي جمعة، متي الجمهورية السابق عبر صفحته على فيس بوك أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبنائهم، وهم:

1- الحسن والحسين ابنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم:

- سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه :

سبط النبي صلى الله عليه وسلم - وريحانته وشبيهه، وهو سيد شباب أهل الجنة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم - وعق عنه يوم سابعه، وهو رابع أصحاب الكساء، ولد الحسن بن علي بن أبي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة (هذا أصح ما قيل في ذلك)، وقيل : ولد للنصف من شعبان سنة ثلاث . وقيل: ولد بعد أُحد بسنة . وقيل: بسنتين وكان بين أحد والهجرة سنتان وستة أشهر ونصف، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

وروت أسماء بنت عميس قالت : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين ، وأعطى القابلة الفخذ ، وحلق رأسه ، وتصدق بزنة الشعر ، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم - ختنهما لسبعة أيام ، وعن أَبِى رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَذَّنَ في أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ : " هَذَانِ ابناي وَابْنَا ابنتي اللَّهُمَّ إني أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا " .

وورد عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخدري رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - : «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . وعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - : « حُسَيْنٌ مِنِّى وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ » . وعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ إني أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ". وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - حَامِلَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ : نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلاَمُ . فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم - : «وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ » . وعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بالنبي صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ.

وقد صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه يوما الْعَصْرَ ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِى ، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ : بِأَبِى شَبِيهٌ بالنبي لاَ شَبِيهٌ بِعَلِىٍّ. وَعَلِىٌّ يَضْحَكُ. وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً ، وَيَقُولُ : " ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" .

وتوفي الحسن بن على رضى الله عنهما بالمدنية وقد اختلف في وقت وفاته فقيل : توفي سنة تسع وأربعين وقيل : سنة خمسين وقيل : سنة إحدى وخمسين ، وهو يومئذ ابن سبع وأربعين سنة، منها سبع سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم - ، وثلاثون سنة مع أبيه، وعشر سنين بعدها . وغسله الحسين ومحمد والعباس بنو على بن أبى طالب . ودفن بالبقيع .

- سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنه :

ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم - وشبهه من الصدر إلى ما أسفل منه ولما ولد أذن النبي صلى الله عليه وسلم - في أذنه، وهو سيد شباب أهل الجنة، وخامس أهل الكساء .

ولد الإمام الحسين (أبو عبد الله) رضى الله عنه، في الثالث من شعبان سنة أربع من الهجرة، بعد نحو عام من ولادة أخيه الحسن رضى الله عنه، فعاش مع جده المصطفى صلى الله عليه وسلم - نيفًا وست سنوات .

وقد استشهد الحسين، وله من العمر سبعة وخمسون عامًا، واستُشْهِدَ في يوم الجمعة أو السبت لعشر خلت من المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين في كربلاء ، ويعرف الموضع أيضا بألطف .

قتله حولي بن يزيد الأصبحي، واجتزَّ رأسه الشريفَ سنانُ بن أنس النخعي، وشمر بن ذي الجوشن، وسلب ما كان عليه إسحاق بن خويلد الخضرمي.

أعمام النبي اثنا عشر ولم يُدرك منهم الإسلام إلا أربعة.. تعرف عليهم

في ذكرى مولد النبي.. زوجات الرسول وسراريه.. وقصص زواجه بهن

- ولد أمير المؤمنين الحسن علي رضي الله عنهما :

وُلِدَ له أحدَ عشرَ ابنا وبنت : عبد الله ، والقاسم ، والحسن ، وزيد ، وعمرو ، وعبيد الله ، وعبد الرحمن ، وأحمد ، وإسماعيل ، والحسين ، وعقيل ، وأم الحسين .

الحسن بن الحسن : وفيه العدد والبيت ، أمه خولة بنت منظور بن زبان الفزارية . وزيد بن الحسن ، وله عقب كثير ، أمه أم بشر بنت أبي مسعود الأنصاري البدري . وعمرو ؛ ، كان له ولد فقيه محدث مشهور اسمه محمد بن عمرو، انقرض عقبه . والحسين؛ والقاسم ؛ وأبو بكر ؛ وطلحة ؛ أمه أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله ؛ وعبد الرحمن ؛ وعبد الله ؛ ومحمد ؛ وجعفر ؛ وحمزة ؛ ولا عقب لواحد من هؤلاء .

أما عبد الله والقاسم وأبو بكر فإنهم قتلوا مع عمهم الحسين رضي الله عنهم .

- ولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما :

ولد له ست بنين وثلاث بنات : على الأكبر واستشهد مع أبيه، وعلى الإمام زين العابدين، وعلى الأصغر ، ومحمد ، وعبد الله الشهيد مع أبيه ، وجعفر ، وزينب ، وسكينة، وفاطمة .

والسيدة سكينة أمها هي الرباب بنت امرئ القيس وتزوجها عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب فمات عنها ، ثم خلف عليها مصعب بن الزبير فولدت له فاطمة، ماتت صغيرة. وخطبها عبد الملك بن مروان فأبته ؛ فتزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد ، ثم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ، ففارقها ولم يدخل بها ؛ وذلك أن عبد الملك نهاه عنها . فتزوجها زيد بن عمرو بن عثمان .

ولم يعقب له ولد غير علي بن الحسين وحده ؛ فولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ستة رجال ، كلهم أعقب ، وهم : محمد ، أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ وزيد ، أمه أم ولد ؛ وعلي ؛ والحسين ؛ وعبد الله ، شقيق محمد ؛ وعمر ، لأمهات أولاد .

وبنات ، وهن : خديجة ، تزوجها محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ؛ وعبدة ؛ تزوجها محمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ثم خلف عليها بعده علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، ثم خلف عليها بعده نوح بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله ؛ وأم كلثوم ، تزوجها داود بن الحسن بن الحسن.

وأم الحسن تزوجها داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ؛ فولدت له : موسى. وفاطمة ، تزوجها داود بن علي بن عبد الله بعد أختها أم الحسن ؛ وعلية ، تزوجها علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، ثم خلف عليها بعده عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ؛ وأم الحسين، تزوجها إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.

2 – السيدة زينب بنت على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما :

ولدت في الخامس من شهر جمادى الأولى سنة خمس من الهجرة ، وسميت باسم خالتها زينب ، ويقال لها : زينب الكبرى . للفرق بينها وبين من سميت باسمها من أخواتها ، ولقبت بالحوراء والطاهرة والعقيلة وهي المرأة الكريمة على قومها العزيزة في بيتها ، ولقبت بأم هاشم ؛ لأنها كانت كريمة مثل جدها وكانت دارها مأوى لكل محتاج ؛ ولأنها حملت راية الهاشميين بعد استشهاد أخيها الحسين ، وهي صاحبة الديوان ؛ لأنها كانت تعقد جلسات للعلم بدارها في مصر وكان يحضرها الوالى وكبار رجال الدولة .

انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولها من العمر خمس سنوات وماتت أمها فاطمة في نفس العام ، وقد شهدت كربلاء مع أخيها سيدنا الحسين .

تزوجها عبد الله بن جعفر ، فماتت عنده في سنة 62 هـ ، وقد ولدت له عليا وجعفرا الأصغر وعونا الأكبر وعباسا وأم كلثوم .

وكانت أم كلثوم عند القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب ، ثم تزوجها الحجاج بن يوسف ، فولدت له ابنة ، ثم أبان بن عثمان .

3 – السيدة أم كلثوم بنت على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما:

ولدت أم كلثوم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في سنة ست من الهجرة ، ورأت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ولم ترو عنه شيئًا ، وتزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيدا ـ ولم يعقب ـ ورقية . وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في يوم واحد .

قال الزهري : ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن أبى طالب ، فلم تلد له شيئا حتى مات ، فخلف عليها بعده محمد بن جعفر ، فولدت له جارية ، ثم مات فخلف عليها بعده عبد الله بن جعفر ، فلم تلد له شيئا وماتت عنده.