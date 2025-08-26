القبائل العربية ينتقد ازدواجية المعايير البريطانية

استنكر المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، اعتقال الأمن البريطاني الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، مؤكدا أن بريطانيا تتعامل بازدواجية في المعايير، متابعا بالقول: " تترك عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تتظاهر أمام سفارات مصر في الخارج، ولكنها في المقابل تلقي القبض على من يقوم بدورهم الوطني في الدفاع عن سفارات بلاده بالخارج:.

وشدد عضو حزب الجبهة الوطنية على دعمه الكامل بكل قوة للدبلوماسية المصرية في مواجهة هذه التصرفات المشينة، مطالبًا الدولة المصرية برد قاسٍ وحاسم تجاه أي دولة تتهاون في حماية أرضنا وبعثاتنا وتتآمر مع الجماعة الإرهابية من أجل اقتحام السفارات المصرية بالخارج.

وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية أنه رغم كل ذلك تحاصر الدولة المصرية تحركات الكيان المحتل دبلوماسيا بكل إصرار وتحدّ، مشيرا إلى أن الأمور أصبحت واضحة وأن الإخوان جزء من أدوات إسرائيل وعمالتهم لها مباشرة واضحة وفجة وصريحة ولم تعد بحاجة إلى إثبات.

وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية أن مصر دولة قوية وراسخة في سياساتها، وأن كل محاولات الجماعات الإرهابية لإضعافها أو تشويه صورتها الدولية مصيرها الفشل، لافتا إلي أن الشعب المصري وأبناء الجاليات في الخارج سيقفون خلف قيادته، والدولة ثابتة على مواقفها في نصرة القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي.