رجل الأعمال عماد زيادة أمين شباب محافظة القاهرة بالجبهة الوطنية

أعلنت أمانة محافظة القاهرة بحزب الجبهة الوطنية، برئاسة اللواء علي الدمرداش، تعيين الفنان ورجل الأعمال عماد زيادة في منصب أمين شباب محافظة القاهرة، في إطار خطة الحزب لتفعيل دور الشباب وتمكينهم في العمل الحزبي والسياسي، وذلك بعد العرض على الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، والسيد القصير أمين عام الحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم.

تقرر تعيين كل من أحمد أسامة، وعبد البصير وهبة، كأمناء مساعدين لأمانة الشباب بأمانة القاهرة، لدعم جهود الأمانة في المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل مع القواعد الشبابية والجماهيرية.