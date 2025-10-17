كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها

نفت الفنانة أمينة خليل، خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة “النهار” الفضائية، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ما تردد حول حملها.

وقالت أمينة خليل، إنها ارتدت فستانا ضيقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة، أمس، مشيرة إلى أنها لو حملت بالفعل؛ فستعلن عن الخبر بنفسها.

زفاف أمينة خليل

أقيم حفل زفاف أمينة خليل، على المصور أحمد زعتر، في الأول من شهر يونيو 2025، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان.

الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.

وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها؛ ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.

كانت الفنانة أمينة خليل قد احتفلت بزفافها الأول في القاهرة يوم 30 مايو الماضي، في حفل عائلي حضره عدد من النجوم المقربين، من أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي ومحمد فراج وأسيل عمران وياسمينا العبد وفريق مسلسلها الرمضاني لام شمسية.

نشرت أمينة خليل على حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورًا من الحفل الأول، ووجهت رسالة مؤثرة لزوجها أحمد زعتر قائلة: “لك إلى الأبد.. لي إلى الأبد.. لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر.. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

أحدث أعمال أمينة خليل

أحدث أعمال أمينة خليل الفنية، هو مسلسل لام شمسية، مع الفنان أحمد السعدني، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي,

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة.

كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، ويؤكد أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها؛ لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية ضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.