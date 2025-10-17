قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
فن وثقافة

كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها

نفت الفنانة أمينة خليل، خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة “النهار” الفضائية، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ما تردد حول حملها.

وقالت أمينة خليل، إنها ارتدت فستانا ضيقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة، أمس، مشيرة إلى أنها لو حملت بالفعل؛ فستعلن عن الخبر بنفسها. 

زفاف أمينة خليل

أقيم حفل زفاف أمينة خليل، على المصور أحمد زعتر،  في الأول من شهر يونيو 2025، في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان. 

الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.

وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها؛ ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.

كانت الفنانة أمينة خليل قد احتفلت بزفافها الأول في القاهرة يوم 30 مايو الماضي، في حفل عائلي حضره عدد من النجوم المقربين، من أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي ومحمد فراج وأسيل عمران وياسمينا العبد وفريق مسلسلها الرمضاني لام شمسية.

نشرت أمينة خليل على حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورًا من الحفل الأول، ووجهت رسالة مؤثرة لزوجها أحمد زعتر قائلة: “لك إلى الأبد.. لي إلى الأبد.. لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر.. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

أحدث أعمال أمينة خليل

أحدث أعمال أمينة خليل الفنية، هو مسلسل لام شمسية، مع الفنان أحمد السعدني، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي, 

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. 

كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، ويؤكد أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها؛ لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية ضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

