عمرو أديب منفعلا: العالم متعاطف مع الجثث الإسرائيلية.. طب الـ 60 ألف اللي استشهدوا بغزة

كشف الإعلامي عمرو أديب، آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ازمة بسبب رفات الرهائن.

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الإسرائيليين قلبوا الدنيا علشان الرهائن وبيتكلموا على رفات الجثث، وبيقولوا احنا عايزنهم وهما عندهم زي العايشين، وحماس بتقول الرفات تحت الأنقاض وهذا الأمر يحتاج لوقت".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الإسرائيليين قالبين الدنيا مع حماس وامريكا، والإسرائيلي محتجز عدد من الجثث الفلسطينية ويرفض تسليمها لذويهم، والعالم كله متعاطف مع الجثث الإسرائيلية طب الـ 60 ألف اللي استشهدوا في غزة مش شايفنهم يعني.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الابرياء والمدنيين جريمة أم ليس جريمة طب ده 60٪ منهم اطفال طب محدش بيتكلم في الموضوع ده ليه.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن ارجو من الادارة السورية عدم تسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي كوهين.