استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

عمرو أديب منفعلا: العالم متعاطف مع الجثث الإسرائيلية.. طب الـ 60 ألف اللي استشهدوا بغزة

عمرو أديب
عمرو أديب
عادل نصار

كشف الإعلامي عمرو أديب، آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ازمة بسبب رفات الرهائن.

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الإسرائيليين قلبوا الدنيا علشان الرهائن وبيتكلموا على رفات الجثث، وبيقولوا احنا عايزنهم وهما عندهم زي العايشين، وحماس بتقول الرفات تحت الأنقاض وهذا الأمر يحتاج لوقت".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الإسرائيليين قالبين الدنيا مع حماس وامريكا، والإسرائيلي محتجز عدد من الجثث الفلسطينية ويرفض تسليمها لذويهم، والعالم كله متعاطف مع الجثث الإسرائيلية طب الـ 60 ألف اللي استشهدوا في غزة مش شايفنهم يعني.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الابرياء والمدنيين جريمة أم ليس جريمة طب ده 60٪ منهم اطفال طب محدش بيتكلم في الموضوع ده ليه.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن ارجو من الادارة السورية عدم تسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي كوهين.

عمرو أديب حماس وقف إطلاق النار غزة الرهائن

