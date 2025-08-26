قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي
طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو
إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية
قانون الإيجار القديم يعطي حق الإخلاء الفوري للمالك دون إنذار.. متى يحدث ذلك؟
نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
رياضة

فليك: يامال سيكون ضمن الأفضل في تاريخ كرة القدم

هانز فليك ولامين يامال
محمد السعيد

يثق هانز فليك، مدرب برشلونة، في أن لامين يامال لاعب الفريق، سيكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال فليك في تصريح أبرزه فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "أنا مقتنع بأن لامين يامال سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين الذين شهدهم عالم كرة القدم على الإطلاق".

انطلاقة مذهلة لموهبة برشلونة

انطلق يامال، المولود عام 2007، في مشواره الاحترافي مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2023، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية داخل أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة ولم يمض وقت طويل حتى رسخ أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

كما أثبت يامال جدارته على المستوى الدولي، عندما لعب دورا محوريا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، ما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

و مؤخرا، جدد اللاعب عقده مع برشلونة حتى عام 2031، في صفقة تتضمن زيادة كبيرة في راتبه، تزامنا مع بلوغه سن 18 عاما، مما يعكس تمسك النادي بخدماته على المدى الطويل.

برشلونة فليك يامال كرة القدم فابريزو رومانو

