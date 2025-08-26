فليك: يامال سيكون ضمن الأفضل في تاريخ كرة القدم

يثق هانز فليك، مدرب برشلونة، في أن لامين يامال لاعب الفريق، سيكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال فليك في تصريح أبرزه فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "أنا مقتنع بأن لامين يامال سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين الذين شهدهم عالم كرة القدم على الإطلاق".

انطلاقة مذهلة لموهبة برشلونة

انطلق يامال، المولود عام 2007، في مشواره الاحترافي مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2023، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية داخل أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة ولم يمض وقت طويل حتى رسخ أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

كما أثبت يامال جدارته على المستوى الدولي، عندما لعب دورا محوريا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، ما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

و مؤخرا، جدد اللاعب عقده مع برشلونة حتى عام 2031، في صفقة تتضمن زيادة كبيرة في راتبه، تزامنا مع بلوغه سن 18 عاما، مما يعكس تمسك النادي بخدماته على المدى الطويل.