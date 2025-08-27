خبير يكشف تأثير انخفاض مستويات الأمطار على حوض النيل الأزرق

أفاد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة باستمرار انخفاض معدل هطول الأمطار على حوض النيل الأزرق، في ظاهرة تثير تساؤلات حول تأثيرها على دولتي المصب، مصر والسودان.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موسم مطير لم يحقق المعدلات المعتادة، وكتب الدكتور عباس شراقي منشورا علة صفحته الشخصية بموقع فيسبوك تحت عنوان: استمرار انخفاض معدل هطول الأمطار على حوض النيل الأزرق.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: مع منتصف موسم الأمطار لهذا العام على الهضبة الإثيوبية يستمر انخفاض معدل هطول الأمطار عن المعتاد على أجزاء من حوض النيل الأزرق (وسط وجنوبى غرب عند سد النهضة) وجنوب إثيوبيا، فى المقابل أكثر من المتوسط على شمال إثيوبيا فى حوض نهر تكيزى (عطبرة)، والمناطق الجنوبية من السودان، وذلك خلال الأسبوع القادم (27 أغسطس - 3 سبتمبر 2025)، استمرارًا لحالة الأمطار المنخفضة نسبيا فى شهر أغسطس طبقًا لتقديرات مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار، ورصد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الأمريكية.



وأكمل الدكتور عباس شراقي أن تذبذب الأمطار فى حوض النيل الأزرق والارتباك فى إدارة سد النهضة وعدم كفاءة تشغيل التوربينات تسبب فى تأخر وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي أكثر من شهر ولكنها بدأت فى المرور من سد النهضة وتصل نهاية الأسبوع المقبل، وتصل مياه النيل الأبيض ونهر عطبرة (40% من الايراد المصرى) بانتظام دون أى تأخير.