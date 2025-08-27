«بودر و آيس».. تفاصيل حبس تاجري المخدرات في المطرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في دائرة قسم شرطة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، أحدهما سائق والآخر عاطل، يقيمان بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدري "البودر" و"الآيس"، بالإضافة إلى فرد خرطوش.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.