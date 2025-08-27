قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب
إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية بعد مباحثات ترامب وزيلينسكي؟| تفاصيل
وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال "الدليفري"
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط للأسبوع الثامن
محافظ أسيوط يحيل واقعة تسمم 16 شخصًا بأحد الأفراح للتحقيق ويوجه برعاية المصابين
قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لأحمد عبد القادر لفك التكتلات الدفاعية
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بشأن أفضل مبارايات الدوري
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن منطقة بولتافا الأوكرانية
انطلاق جولة الإعادة بالشيوخ داخل مصر.. و100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الأكاديمية العربية لتعزيز سبل التعاون

رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الاكاديمية العربية
رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الاكاديمية العربية
أحمد بسيوني

 قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير، حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

وجاءت هذه الزيارة بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية والتدريبية والاستشارية، التي تخدم العملين القضائي والأكاديمي، وتساهم في تطوير الكوادر البشرية في كلا المؤسستين.

خلال الزيارة، ناقش الجانبان عددًا من المحاور الرئيسية، شملت:

· عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة في المجال القانوني لأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلاب الأكاديمية.
· التعاون في مجال الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، خاصة ذات الصلة بالقوانين البحرية والتجارية والتكنولوجية.
· تبادل الخبرات والاستشارات القانونية والفنية لمواكبة التطورات التشريعية والعلمية.

وأشاد المستشار الدكتور حسين مدكور بالدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية العربية كصرح علمي مرموق على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا على أهمية توطيد أواصر التعاون معها، لما تمثله من بيت خبرة يضم كفاءات علمية متميزة وإمكانيات تقنية متطورة يمكن أن تساهم بشكل فاعل في دعم العمل القضائي والتدريبي لهيئة قضايا الدولة.

من جانبه، رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالضيف الكريم، مثمنًا هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين، مؤكدًا على استعداد الأكاديمية الكامل لتفعيل سبل التعاون المقترحة، واستثمار كافة إمكانياتها الأكاديمية والتدريبية لتكون شريكًا استراتيجيًا لهيئة قضايا الدولة في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحوث المشتركة.

وشملت الجولة تفقد رئيس هيئة قضايا الدولة للمنشآت التعليمية والتدريبية المتطورة داخل حرم الأكاديمية، حيث اطلع على الإمكانيات التقنية والفنية التي تدعم العملية التعليمية والبحثية.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

كما حضر الزيارة لفِيفًا من قيادات قضايا الدولة.

الاسكندرية الاكاديمية العربية هيئة قضايا الدولة حسين مدكور اسماعيل عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

مي عبد الحميد

الإسكان الاجتماعي: بيع 207 آلاف كراسة شروط في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

بالصور

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد