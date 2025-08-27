تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة

تواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم طلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

ويمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/pfbid02TAkUgpJyUyiMWJEXWE9aFmpmSBFdVXsA4KzcS9VHbg8EnNS6GXciTZwn9WpSUFTcl