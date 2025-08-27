20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في إيطاليا

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء ، عن توفير 20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في دولة إيطاليا، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والإنشائية، بالتعاون مع شركات كبرى في مجالات الكهرباء والصناعات الإنشائية.

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة جاءت كالآتي : 5 كهربائيين "توصيل وتفصيل لوحات تحكم محطات توليد طاقة"،و 5 عمال سحب كابلات – عمال عاديين، و4 عمال بناء، و3 مساعدين بناء، و 3 صنايعية بلاط/مبلطين.

وأشار الوزير إلى أن التقديم متاح للشباب الحاصلين على دبلوم فني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص المطلوب، مؤكدا أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص وزارة العمل على فتح مجالات جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، مع ضمان الحماية الكاملة لهم من خلال عقود عمل رسمية تشمل جميع الحقوق.

ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_IT/index

وذلك اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام فقط.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان توفير فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والخبرة المهنية، وتكفل للمواطنين أفضل سبل الرعاية والحماية.