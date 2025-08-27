الأهلي يفتتح حمام سباحة فرع زايد اليوم

كشف المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي الأهلي، عن بعض التفاصيل الخاصة بمجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد، الذي يضم منطقة ألعاب مائية، وحمام سباحة يخدم الأعضاء والفرق الرياضية، وتم تزويده بأحدث الأساليب العلمية والإنشائية، بالإضافة إلى استغلال المساحة تحت الحمام بإنشاء 8 غرف خلع ملابس للأعضاء والفرق الرياضية، و«جيم» للرجال، وآخر للسيدات بكافة مشتملاتها.

وقال سامح علي كامل أن حمام السباحة سيتم إفتتاحه اليوم لأعضاء فرع زايد ويتضمن وجود عيادة طبية، وتفاصيل عديدة تدعو للفخر، خاصة وأن مجلس الإدارة وفر كل عناصر النجاح لهذا المشروع.. أما بخصوص موعد الافتتاح فقال إن حمام السباحة جاهز تمامًا، ويبدأ التشغيل واستقبال الأعضاء للاستمتاع بكل ما جاء فيه من مزايا.