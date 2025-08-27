وزير الرياضة يتابع استعدادات إطلاق مبادرة "الكيانات الشبابية في الشارع"

اجتمع صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للكيانات الشبابية وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق مبادرة "الكيانات في الشارع".

وأكد الوزير أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لمشاركة الشباب في خدمة مجتمعهم، من خلال تنفيذ أعمال التجميل ورسم الهوية وحملات التشجير في الأحياء والمناطق المختلفة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات المجتمعية، بما يعزز من روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب.

وأشار صبحي إلى أن الحملة ستنطلق أولاً في ضواحي القاهرة، على أن تمتد تدريجياً لتشمل كافة محافظات الجمهورية، مضيفاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لدعم مثل هذه المبادرات الشبابية التي تعكس حيوية ووعي شباب مصر، وتسهم في تحسين المشهد الحضاري والبيئي.

وتأتي المبادرة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.