الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
توك شو

أبويا مات و كان نفسه أجيله بالشهادة.. شاب يبكي على الهواء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
اخبار التوك شو

كشف محمد عامر عبد العليم، من محافظة البحيرة، تفاصيل مقتل والده، على يد بعض الأشخاص، وقال إن والده قتل غدرا وبدون ذنب، ولا سبب، وأنه طوال الـ 5 سنوات الماضية لم يرى والده، لأنه كان يدرس في الخارج.

وأضاف نجل المجني عليه، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»: "أبويا كان نفسه اجيله بالشهادة، وعرفت أنه مات قبل ما أحصل على الشهادة، وأنا عايز حق والدي بعد ما مات".

ولفت إلى أنه لم يوقع يوما بمقتل والده بهذه الطريقة، وأن والده ليس معه خلافات مع أحد، وأنه مصدوم من هذه الحادثة، وأنه يطالب المسئولين بسرعة القبض على المتهمين في القضية.

ودخل في حالة بكاء، قائلا: "أبويا مات وهو لم يفعل شئ، وقتل في أثناء العودة من حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء، بقرية المتهمين في القضية".

وشهدت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، راح ضحيتها شخصين متأثرين بطلقات نارية وذلك أخذًا بالثأر لمقتل أحد الأشخاص من قبل عائلة فضل، مما أدى إلى قتل عائلة هيوب المجني عليهما عن طريق انتظارهما عقب خروجهما من أحد الأفراح بالقرية وأطلقوا الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى مصرعهما في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المكان، وتبين مصرع كل من محمد عبد الحميد فضل، 52 عاما، عامر عبد العليم موسى فضل، 55 عاما، وذلك خلال خروجهما من أحد الأفراح بالقرية، إذ أطلق شخصان يستقلان سيارة الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى مصرعهما.

وانتقل المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، والمستشار مصطفى صلاح، وكيل النائب العام، وسكرتارية عبد العزيز فراج، لمكان الواقعة لمناظرة الجثامين، ومعاينة مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمكان.

وقرر مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

محافظة البحيرة البحيرة سيد علي زاوية حمور

