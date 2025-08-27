أبويا مات و كان نفسه أجيله بالشهادة.. شاب يبكي على الهواء

كشف محمد عامر عبد العليم، من محافظة البحيرة، تفاصيل مقتل والده، على يد بعض الأشخاص، وقال إن والده قتل غدرا وبدون ذنب، ولا سبب، وأنه طوال الـ 5 سنوات الماضية لم يرى والده، لأنه كان يدرس في الخارج.

وأضاف نجل المجني عليه، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»: "أبويا كان نفسه اجيله بالشهادة، وعرفت أنه مات قبل ما أحصل على الشهادة، وأنا عايز حق والدي بعد ما مات".

ولفت إلى أنه لم يوقع يوما بمقتل والده بهذه الطريقة، وأن والده ليس معه خلافات مع أحد، وأنه مصدوم من هذه الحادثة، وأنه يطالب المسئولين بسرعة القبض على المتهمين في القضية.

ودخل في حالة بكاء، قائلا: "أبويا مات وهو لم يفعل شئ، وقتل في أثناء العودة من حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء، بقرية المتهمين في القضية".

وشهدت قرية زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، راح ضحيتها شخصين متأثرين بطلقات نارية وذلك أخذًا بالثأر لمقتل أحد الأشخاص من قبل عائلة فضل، مما أدى إلى قتل عائلة هيوب المجني عليهما عن طريق انتظارهما عقب خروجهما من أحد الأفراح بالقرية وأطلقوا الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى مصرعهما في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المكان، وتبين مصرع كل من محمد عبد الحميد فضل، 52 عاما، عامر عبد العليم موسى فضل، 55 عاما، وذلك خلال خروجهما من أحد الأفراح بالقرية، إذ أطلق شخصان يستقلان سيارة الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى مصرعهما.

وانتقل المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، والمستشار مصطفى صلاح، وكيل النائب العام، وسكرتارية عبد العزيز فراج، لمكان الواقعة لمناظرة الجثامين، ومعاينة مكان الواقعة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالمكان.

وقرر مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.