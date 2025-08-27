مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الصفراء ببعض شواطئ القطاع الشرقي بعد استقرار احوال البحر نسبيا.

وذكرت الادارة في بيان اليوم الاربعاء، أنه بناء علي ما أفاد به مراقبي الشواطئ بالادارة المركزيه للسياحه والمصايف وتقارير هيئه الأرصاد تم رفع الراية الصفراء فى شواطئ أبوقير المميز، وطاحونة المندرة، ووانلي، والمندرة المميز، والعصافرة، واسكندر، وسيدى بشر، وبحرى المميز.

وذكرت الإدارة بعض التعليمات للشواطئ ذات الرايات الصفراء، حيث سيتم منع تماما نزول البدالات إلى مياه البحر، مع تواجد عمال الانقاذ فى مواقعهم، وعامل البرج متواجد ولا يسمح بعدم تواجده، هذا بالاضافة إلى السماح للرواد بالسباحه فى المناطق الامنه المحدده من قبل رجال الانقاذ، واتخاذ اعلي درجات الحيطه والحذر.

وأشارت الادارة، إلى استمرار رفع الراية الحمراء فى شواطئ القطاع الغربي وشواطى بحرى والسلسلة وستانلي.