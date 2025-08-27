أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن كواليس مسلسل ولد بنت شايب وموعد الانتهاء من تصوير وتوقيت عرضه.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : قاربنا على الانتهاء من تصوير العمل حيث يبقى أيام قليلة وينتهي التصوير وتقوم حاليا المخرجة زينة أشرف عبد الباقي بمونتاج الحلقات التى تم تصويرها.

وأضاف أشرف عبد الباقي: تم الاتفاق حتى الان على موعد العرض والمقرر له فى اكتوبر المقبل.

"ولد بنت شايب” يجمع بين الأجيال

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.