قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة في العالم العربي.. الوطنية للإعلام تطلق برامج بـ 23 لغة
وزير الاتصالات: مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعى
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته
التذكرة أقل من 400 جنيه.. موعد افتتاح حديقة الحيوان والأسعار
خلل في بعض المراكز.. تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز.. والمستبعدون مفاجأة
400 مليار دولار على المحك.. كيف تؤثر الرسوم الأمريكية على الاقتصاد الهندي؟
1500 طن مساعدات متنوعة في قافلة مصر «زاد العزة» الـ 24 إلى غزة
وزارة الخارجية التركية ترد على نتنياهو حول الإبادة الجماعية للأرمن
شاهد.. الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بعد مباحثات مثمرة (فيديو وصور)
بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء
أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص
ملف أملاك الدولة.. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب.. خاص

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن كواليس مسلسل ولد بنت شايب وموعد الانتهاء من تصوير وتوقيت عرضه. 

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : قاربنا على الانتهاء من تصوير العمل حيث يبقى أيام قليلة وينتهي التصوير وتقوم حاليا المخرجة زينة أشرف عبد الباقي بمونتاج الحلقات التى تم تصويرها. 

وأضاف أشرف عبد الباقي: تم الاتفاق حتى الان على موعد العرض والمقرر له فى اكتوبر المقبل. 

"ولد بنت شايب” يجمع بين الأجيال

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions  على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي. 

أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي مسلسل ولد بنت شايب أعمال أشرف عبد الباقي أفلام أشرف عبد الباقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام..كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟..هل صام النبي يوم مولده ؟..هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

بالصور

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد