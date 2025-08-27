قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الصفراء ببعض الشواطئ وفتحها للسباحة
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زينة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

زينة
زينة
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة زينة متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت زينة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وأثارت  زينة حالة من الجدل الكبير  على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد ظهورها بصورة حديثة وهي تحتضن طفلين في إحدى  المناسبات الرياضية. 

وأكد  كثيرون أن الطفلين الظاهرين معها هما توأمها من الفنان أحمد عز، في أول ظهور علني لهما أمام الجمهور منذ ولادتهما.

“صدى البلد” تواصل مع مصادر خاصة وحصل  على الصورة الحقيقة لأبنائها.

وأكد المصدر  أن الصورة المنتشرة ليست للتوأمين "زين الدين وعز الدين أحمد عز "، وما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

زينه اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

هيونداي أيونيك

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

BYD

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد