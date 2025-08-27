لأول مرة في العالم العربي.. الوطنية للإعلام تطلق برامج بـ 23 لغة

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إنتاج مجموعة جديدة من برامج التليفزيون المصري بـ 23 لغة .

وقد انتهي فريق العمل بقطاعي الإذاعة والتليفزيون من إنتاج باكورة الأعمال باللغات الأفريقية تشمل السواحيلية والأمهرية والفولاني ، بينما يجري التصوير والمونتاج لباقي اللغات حالياً.

استجابة لرؤية الرئيس السيسي

يأتي هذا التوسع الكبير استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بعولمة الفكر المصري ، وتعزيز الروابط الإعلامية والثقافية مع العالم ولا سيما القارة الأفريقية .

يقدم الإعلامي شفيع مبندا المذيع بالإذاعات الموجهة بالإذاعة المصرية أولي حلقات برامج الخدمة الدولية بالتليفزيون المصري. وتتضمن الحلقة عرضاً مميزاً باللغة السواحيلية لمتحف الحضارة بالقاهرة.

تتضمن الخدمة الدولية لبرامج التليفزيون المصري عدة مسارات حسب المناطق الجغرافية ، وتأتي اللغات الأفريقية ضمن مسار يحمل اسم (مصر- أفريقيا).

وقال المسلماني : إن اللغات التي يجري إنتاج برامج الخدمة الدولية بها هي : السواحيلية ، الامهرية ، العفرية ، الصومالية ، الهاوسا ، الفولانية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، الإيطالية ، الالبانية ، الألمانية، الروسية ، الإسبانية ، البرتغالية ، العبرية ، الروسية ، الإندونيسية ،التركية ، الفارسية ، الباشتو ، الدرية ، الأوردو ، الأوزبكية.

وتبث القناة الأولي الأسبوع المقبل حلقة متحف الحضارة مع ترجمة علي الشاشة من السواحلية إلي العربية ، وتعرضها قناة نايل تي في مترجمة من السواحيلية إلي الإنجليزية والفرنسية.