الفلاحين: نتعاون لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين وعضو لجنة التسويق الإعلامي بصندوق التأمين على الماشية، المزارعين بالتعاون الجاد مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، لافتا إلى أن حسن استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية يحولها من محنة إلى منحة.

وقال أبو صدام إن الحكومة المصرية وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية تتكاتف لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية للحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة السحب السوداء وزيادة دخل المزارعين بمنع حرق المخلفات أو إلقائها في الترع والمصارف والطرقات، ما يساهم في عدم انتشار الأمراض والقوارض والحشرات الضارة وزيادة دخل المزارعين وتحسين معيشتهم.

وأضاف عبد الرحمن أنه ولتعظيم الاستفادة من قش الأرز وبتعاون وزارة الزراعة مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية تم توسيع الرقابة في أماكن زراعة الأرز لمنع حرق القش وتحويله إلى أعلاف وأسمدة عضوية بدعم المزارعين بمعدات فرم وكبس وجمع القش، مع عقد ندوات إرشادية وتوعوية لنشر ثقافة تعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على البيئة بما يوفر فرص عمل ويزيد من دخل المزارعين ويحافظ على البيئة نظيفة، ويشجع الاستثمار في هذا المجال.

الاستفادة من المخلفات

وأكد عبد الرحمن أن المخلفات الحيوانية الناتجة عن ذبح الحيوانات يتم استغلالها الآن بتحويلها إلى منتجات تستخدم في صناعة الأعلاف المركزة والأدوية ومستحضرات التجميل، كما يستخدم مسحوق العظم في تركيبات غذائية مختلفة للحيوانات الأليفة بما يوفر عملة صعبة كانت تستنزف في استيراد هذه التركيبات،

كما بدأت الحكومة في الاستفادة من المخلفات بإنشاء وحدات البيوجاز في خطة متكاملة وتنسيق كبير بين جميع الجهات لتذليل العقبات وتوفير الدعم للمزارعين في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الموارد القومية وحسن استغلالها.