الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها لن تشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في إشراك بكين في المفاوضات، بحسب "العربية".

وكان ترامب قد قال في تصريحات صحفية في البيت الأبيض "أعتقد أن نزع الأسلحة النووية هدف كبير جداً. لكن روسيا مستعدة للقيام بذلك وأعتقد أن الصين ستكون مستعدة أيضاً".

وأضاف "لا يمكننا السماح بانتشار الأسلحة النووية. علينا وقف الأسلحة النووية".

وتملك روسيا والولايات المتحدة معا حوالي 90 في المئة من أسلحة العالم النووية، لكن موسكو انسحبت في 2023 من آخر اتفاقية متبقية مع واشنطن تضبط انتشار الأسلحة.