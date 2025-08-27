قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
أخبار العالم

الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أنها لن تشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في إشراك بكين في المفاوضات، بحسب "العربية".

وكان ترامب قد قال في تصريحات صحفية في البيت الأبيض "أعتقد أن نزع الأسلحة النووية هدف كبير جداً. لكن روسيا مستعدة للقيام بذلك وأعتقد أن الصين ستكون مستعدة أيضاً".

وأضاف "لا يمكننا السماح بانتشار الأسلحة النووية. علينا وقف الأسلحة النووية".

وتملك روسيا والولايات المتحدة معا حوالي 90 في المئة من أسلحة العالم النووية، لكن موسكو انسحبت في 2023 من آخر اتفاقية متبقية مع واشنطن تضبط انتشار الأسلحة.

الصين ترامب نزع الأسلحة روسيا البيت الأبيض الأسلحة النووية

