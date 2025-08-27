بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

فتحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تحقيقًا واسعًا في أعطال محركات V6 سعة 3.5 لتر داخل مجموعة من سيارات هوندا وأكيورا، بعد تلقي آلاف البلاغات عن تعطل المحرك بشكل كامل.

تفاصيل التحقيق في هوندا وأكيورا

أشارت NHTSA إلى أنها تلقت 414 بلاغًا رسميًا عن أعطال في محامل ذراع التوصيل، ووصفت الرقم بأنه "مرتفع".

وتهدف المراجعة الأولية إلى تحديد نطاق المشكلة وخطورتها، إضافة إلى تقييم احتمالات تهديدها لسلامة الركاب.

تشير التقديرات الحكومية إلى وجود نحو 1.41 مليون مركبة مزودة بهذا المحرك في الولايات المتحدة.

ويؤدي عطل محمل ذراع التوصيل إلى توقف المحرك تمامًا، ما يسبب مخاطر كبيرة وتكاليف إصلاح مرتفعة.

حجم الأعطال المسجل

كشفت تقارير هوندا عن 2598 حالة إضافية من الأعطال بجانب البلاغات الرسمية، ليصل العدد الإجمالي إلى 3012 حالة، بينها 7 حوادث أو حرائق مرتبطة بالمشكلة.

خلفية واستدعاءات سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها نظام نقل الحركة القلق.

ففي عام 2023، تم استدعاء 248,999 مركبة بسبب عيب في عمود المرفق أدى إلى تآكل محمل ذراع التوصيل.

ورغم ذلك، أكدت NHTSA أن الأعطال الجديدة تقع "خارج نطاق" حملة الاستدعاء السابقة، وليست مرتبطة بالخلل المصنعي ذاته.

حتى نوفمبر 2023، كانت هوندا قد تلقت 1450 مطالبة ضمان مرتبطة بتلك العيوب السابقة، حيث تم فحص المحركات وإصلاحها أو استبدالها عند الحاجة.

الطرازات المتأثرة بالتحقيق الجديد

يشمل التحقيق الحالي الطرازات التالية:

أكيورا MDX (2016–2020)

أكيورا TLX (2018–2020)

هوندا بايلوت (2016–2020)

هوندا ريدجلاين (2017–2019)

هوندا أوديسي (2018–2020)

ولا يزال من غير الواضح إن كان التحقيق سينتهي إلى استدعاء جديد أم حلول بديلة ستتخذها الشركة.