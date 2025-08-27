قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

عزة عاطف

فتحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تحقيقًا واسعًا في أعطال محركات V6 سعة 3.5 لتر داخل مجموعة من سيارات هوندا وأكيورا، بعد تلقي آلاف البلاغات عن تعطل المحرك بشكل كامل.

تفاصيل التحقيق في هوندا وأكيورا

أشارت NHTSA إلى أنها تلقت 414 بلاغًا رسميًا عن أعطال في محامل ذراع التوصيل، ووصفت الرقم بأنه "مرتفع". 

وتهدف المراجعة الأولية إلى تحديد نطاق المشكلة وخطورتها، إضافة إلى تقييم احتمالات تهديدها لسلامة الركاب.

تشير التقديرات الحكومية إلى وجود نحو 1.41 مليون مركبة مزودة بهذا المحرك في الولايات المتحدة. 

ويؤدي عطل محمل ذراع التوصيل إلى توقف المحرك تمامًا، ما يسبب مخاطر كبيرة وتكاليف إصلاح مرتفعة.

حجم الأعطال المسجل

كشفت تقارير هوندا عن 2598 حالة إضافية من الأعطال بجانب البلاغات الرسمية، ليصل العدد الإجمالي إلى 3012 حالة، بينها 7 حوادث أو حرائق مرتبطة بالمشكلة.

خلفية واستدعاءات سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها نظام نقل الحركة القلق. 

ففي عام 2023، تم استدعاء 248,999 مركبة بسبب عيب في عمود المرفق أدى إلى تآكل محمل ذراع التوصيل. 

ورغم ذلك، أكدت NHTSA أن الأعطال الجديدة تقع "خارج نطاق" حملة الاستدعاء السابقة، وليست مرتبطة بالخلل المصنعي ذاته.

حتى نوفمبر 2023، كانت هوندا قد تلقت 1450 مطالبة ضمان مرتبطة بتلك العيوب السابقة، حيث تم فحص المحركات وإصلاحها أو استبدالها عند الحاجة.

الطرازات المتأثرة بالتحقيق الجديد

يشمل التحقيق الحالي الطرازات التالية:

  • أكيورا MDX (2016–2020)
  • أكيورا TLX (2018–2020)
  • هوندا بايلوت (2016–2020)
  • هوندا ريدجلاين (2017–2019)
  • هوندا أوديسي (2018–2020)

ولا يزال من غير الواضح إن كان التحقيق سينتهي إلى استدعاء جديد أم حلول بديلة ستتخذها الشركة.

